La obra de la autovía recuperará parte del petroglifo de Meira dañado en la construcción del Corredor

Las obras de construcción del último tramo de la autovía de O Morrazo, que deben estar listas a finales de junio, culminarán con la recuperación y puesta en valor de parte del denominado petroglifo de Devesa do Rei, que había sido afectado por la construcción inicial del Corredor y resultó entonces gravemente dañado.

Según describe el CSIC, el programa para corregir el impacto arqueológico del Corredor, en su día, obligaba a excavar, trasladar y poner en valor este petroglifo, que se encontraba en pleno trazado central de la carretera. Sin embargo no se cumplió con dichas obligaciones y la zona de los grabados sufrió graves daños que hicieron imposible su reubicación completa. Los bloques que se consiguieron salvar fueron reubicados en la pequeña explanada situada al lado de la rotonda de salida de Meira, que pasa por ser el lugar lo más cercano posible al emplazamiento original. Aunque se situó en una zona fácilmente accesible no fue viable respetar su orientación original.

Ahora la empresa constructora -la UTE formada por Covsa y Taboada y Ramos- debe acatar las órdenes de la Xunta y, en coordinación con el Concello, recuperar y poner en valor la parte del petroglifo que se ha salvado.

La intención, según explican desde Infraestruturas y desde la concejalía de Patrimonio, será habilitar una zona de esparcimiento al lado de la rotonda de Meira, restaurar en lo posible el histórico grabado, dotarlo de un panel informativo que explique su origen e importancia histórica e incluso un código QR que amplíe la información a los visitantes.

Desde que se inaugurase originalmente en Corredor do Morrazo, en 2005, los bloques salvados de este petroglifo permanecieron en esta explanada, sin embargo nadie se encargo de poner en valor los grabados e incluso sufrieron nuevos daños. De hecho, en 2010 la Consellería de Cultura decidió sancionar con 42.400 euros a una empresa de excavaciones moañesa por enterrar dichas piedras. La multa fue el cuádruple de la prevista porque dicha empresa era reincidente, al dañar previamente el yacimiento de Pozo Garrido. Esta compañía tuvo que retirar la tierra.

Figuras poco frecuentes

Situado originalmente en la ladera del Alto da Sidades, el grabado principal del petroglifo de Devesa do Rei era un reticulado de 1,87x1,12 metros aproximadamente, orientado cara el sur. Se encontraba entre varias grietas que cruzan la roca. Los expertos que analizaron la pieza señalaron la dificultad para encuadrarla cronológicamente, ya que estas figuras no son muy frecuentes en el arte rupestre gallego. Si que señalaron su semejanza con ciertas decoraciones encontradas en tumbas megalíticas como las del dolmen de Antelas (Portugal) que se remontan al IV milenio a.C., por lo que no se descarta una cronología similar, que situaría este petroglifo en época neolítica.

Rodeando este motivo hay una serie de surcos en forma de cruz e irregulares, que originalmente quizás formaron parte del reticulado central pero, debido a la erosión, se vieron aislados. Aparece también otro en forma de círculo en la parte sur y hacia el norte dos figuras abstractas formando un círculo incompleto y un rectángulo dividido respectivamente.

Este no es el único caso de petroglifos dañados en la construcción inicial del Corredor y no repuestos. Sin señalizar están los grabados de O Viveiro, también en Moaña, y los de Gondarán, en Cangas, que quedaron pendientes también de reposición. Entonces la Xunta decidió trasladar las piedras con el elemento patrimonial de Gondarán. Se llevaron a la finca de A Rúa, de propiedad municipal, en donde llevan más de una década de abandono.