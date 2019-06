Encontros no Peirao no puede con las playas

No se cumplieron las previsiones de participación y las consecuencias de cerrar a los coches el centro de Cangas repercutieron en el tráfico periférico y la actividad económica. Son algunas conclusiones de la jornada de juegos en la calle, que sucumbió en una jornada tórrida que no invitaba al asfalto.

Apenas unas decenas de niñas y niños se animaron a participar ayer por la tarde en el primer encuentro "Xoguemos no Peirao", organizado por el técnico Rafael Barreiro con apoyo del Concello, que sucumbió a la idea de cerrar al tráfico rodado e incluso al aparcamiento todo el litoral urbano desde la Praza das Pontes hasta la lonja. Una decisión que provocó quejas de parte del vecindario y de la hostelería, molestos por las restricciones y por el "desvío" de clientela, en palabras de algunos afectados, mientras otros ciudadanos se quejaron por el "agravamiento de los atascos" en viales de la periferia urbana, como la Avenida de Vigo

En ese clima tórrido, la Policía Local esperó a las nueve de la noche para reabrir el tráfico, tal como estaba programado, pero anunció que el cierre programado para esta mañana ya no se producirá y las actividades deberán concentrarse en el entorno de la plaza de abastos, sin afectar a la circulación. El jefe de la Policía tomó esa decisión en sintonía con el alcalde, Xosé Manuel Pazos, que considera suficiente reservar los jardines de Félix Soage, Eduardo Vincenti, 25 de xullo y su entorno con esa finalidad.

"No somos de playa, pero creímos que esto sería otra cosa", reconocían los padres de una niña que invitó a dos amigos a disfrutar de unos juegos que casi no tenían con quien compartir. "Con semellante calor, non é o mellor día para esto", matizó otra señora, Carmen, que se confesó partidaria "da peonalización e de gañar espazos para compartir", aunque "pensando ben o que se fai e non querendo avanzar máis de donde chega o pé", en alusión a la organización y la logística necesarias. "Está ben a idea, pero mellor empezar por abaixo. Amodiño e boa letra, como nos decían antes", añadió. A unos metros, varias miniporterías esperaban voluntarios para intentar el gol.

Durante la tarde, solo taxis y autobuses, además de los vehículos de emergencias, pudieron circular por el centro urbano. Incluso la multitudinaria marcha de moteros fue desviada. "Demasiadas renuncias para esto", criticó un devoto.