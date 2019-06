Personal de Domusvi clama en Cangas por sus derechos laborales y la calidad del servicio

Más de medio centenar de trabajadoras y familiares de las residencias de personas mayores de Aldán, Barreiro y Bembrive (Vigo) y Ribadumia gestionadas por Domusvi -antes, por Geriatros- se manifestaron ayer ante el consistorio de Cangas y el geriátrico de Herbello para protestar por la "vulneración" de sus derechos por la empresa, que, según aseguran, mantiene una ratio de personal por debajo del que fija la ley, lo que les obliga a trabajar más horas de las que estipula su propio convenio y a hacerlo con precariedad de medios, lo que genera problemas laborales y de salud y repercute en la calidad del servicio que se presta. Todo ello, denuncian, con la "complicidad" de la Xunta, que debería velar por el cumplimiento de los requisitos y no lo hace, por lo que están dispuestas a continuar e intensificar las movilizaciones.

La situación de dicho "incumplimiento" de las condiciones laborales deriva en un incremento de las guardias, con horarios "maratonianos que acaban quemando a la gente y provocando que haya muchos compañeros con bajas por estrés", abundan. Tras una pancarta con el lema "El convenio es para respetar, no para interpretar", las asistentes portaban otros carteles con mensajes como "Diez días sin librar no es conciliar" o "Nuestros mayores se merecen unos cuidados dignos", y corearon consignas en los mismos términos al tiempo que sonaban las cacerolas. Con ellas se solidarizaron personas de las asociaciones Vellez Digna y A Voz da Sanidade, que comparten sus reivindicaciones. También lo hizo el alcalde, Xosé Manuel Pazos, quien incidió en que la "precarización" de las condiciones laborales de la plantilla "redundan no servizo que se presta aos usuarios" de esas residencias.

Los trabajadores ya han realizado protestas en otros centros y localidades como Ribadumia y, aunque reconocen que Domusvi "juega con las necesidades personales de cada uno y el miedo a perder el trabajo", barajan intensificar las movilizaciones si la empresa "no se sienta a negociar" y se garantizan mejoras a corto plazo. Añaden que la situación ha provocado que se hayan presentado ya varias denuncias ante Inspección de Trabajo para que compruebe la situación de precariedad laboral, aunque hasta ahora sin resultados prácticos.

En la residencia de Aldán hay 152 usuarios atendidos por 33 auxiliares a jornada completa y cuatro a media jornada, cifras similares a las de Ribadumia. El salario base bruto es de 1.051 euros, afirman.