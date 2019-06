Moaña instala más de 100 señales con los nombres de barrios y lugares del rural

El Concello de Moaña está culminando un trabajo de señalización y fijado de microtoponimia que la concejalía de Mobilidade empezó hace unos dos años, a través de reuniones con distintas asociaciones vecinales para investigar, concretar y consensuar los nombres de lugares y barrios. Para determinar dichas localizaciones también participaron el notificador del Concello y efectivos de la Policía Local. Se trata de una tarea que tiene su parte visible en la instalación de más de un centenar de señales, cuya tarea arrancó ayer en Tirán, Broullón, Paradela y Abelendo. Para ellas se escogió el modelo de señalización urbana tipo AIMPE y de código de circulación, en las que salen impresos los nombres a señalizar, según explica el concejal de Mobilidade en funciones, Ezequiel Fernández.

Las nuevas señales se instalarán en Tirán, A Paradela, O Redondo, O Cruceiro, Abelendo, Ameixoada, O Casal, Meira, Domaio, Boullón, Berducedo, Piñeiro y A Fraga. Se sumarán a las indicaciones de este tipo dispuestas con anterioridad en las zonas de Os Piñeiros y A Xalde.

La estructura de cada señal tendrá varias líneas. En la primera llevará impresa sobre un fondo verde el nombre "Concello de Moaña", con el escudo municipal en color.

La segunda línea indicará el nombre del propio lugar a señalizar en color verde con fondo blanco. En las siguientes líneas se indicarán las direcciones de otros lugares cercanos con flechas.

En lo que respecta a las señales que se situarán en carreteras autonómicas (PO-313 y PO-551) también indicarán el nombre de la parroquia. Además, se señalizarán también las ubicaciones de los edificios públicos, zonas de recreo y monumentos, como pueden ser las casas de cultura de cada barrio o las iglesias, capillas, cruceiros, zonas industriales o playas.

Fernández explica que, tras celebrar las reuniones de trabajo con las asociaciones vecinales, la nomenclatura pasó por Normalización Lingüística y se solicitó la autorización a Xunta y Diputación, propietarias de algunas de las carreteras, adaptando el formato a las exigencias de estas dos administraciones.

La financiación del proyecto, con cargo al Plan Concellos 2018, se fijaba en 20.778 euros, aunque tras la licitación costó 16.742 euros. Algunos de los postes que soportarán estas señales se han ido instalando en los últimos días.

El concejal, que no seguirá en la próxima corporación, considera esta actuación como un punto de partida para la señalización de toda la toponimia de Moaña "non existindo ata o de agora algo similar que lle dea base física aos nomes dos lugares e á microtoponimia do concello". Explica, además, que en el caso de Meira solo participó la Asociación de Veciños Arroás, que es la única constituida en la parroquia, por lo que solo se aportaron ideas de su zona de influencia como los barrios de O Latón o A Fanequeira, lo que hizo que queden por completar otras zonas. Ezequiel Fernández, que estos años también se encargó de las relaciones con colectivos, anima a vecinos del resto de Meira a organizarse "e así poder ter representación veciñal no Concello".