En el cole hasta la jubilación

Los alumnos del CEIP Domaio celebraron ayer su Festa dos Maios. Fue además una edición muy especial, pues estudiantes, profesorado y equipo directivo aprovecharon el acto para homenajear a Luisa González, integrante del servicio de limpieza del centro que se prejubiló después de 40 años trabajando en este espacio educativo. De hecho, González explicaba tras el homenaje que entró a trabajar en enero de 1980, en el primer curso de un colegio que cumple este año las cuatro décadas de historia. Después de que le entregasen un ramo de flores expresaba sentirse "emocionada, porque non o esperaba. Chamáronme para participar na Festa dos Maios, pero gardaron en segredo esta homenaxe", dijo. Asegura que se jubila "con certa pena, porque o colexio de Domaio sempre foi a miña vida, pero son etapas que hai que ir pasando. Agora tocará disfrutar da praia estes meses", explicó.

Vecina de Domaio, recuerda que su madre ya trabajó en la escuela vieja. "Chamáronme do Concello para este traballo cando aínda estaban os albaneis traballando na construcción", recuerda. Entonces tenía una hija de dos años. Durante su vida laboral vio como sus tres hijas pasaron por un colegio "no que me sinto como na miña casa", concluyó.