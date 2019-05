Una quema autorizada en plena "ola de calor" provoca un incendio al lado de casas en Berducedo

Una quema autorizada de rastrojos en una finca particular del barrio de Berducedo, en Moaña, acabó ayer en un incendio forestal que, si bien fue atajado cuando había arrasado apenas 1.100 metros cuadrados de superficie, puso en jaque a los vecinos del lugar de As Pagonas, pues el fuego se detuvo a escasos 10 metros de los muros perimetrales de tres viviendas. Además de los propios vecinos, ayudados de mangueras y echando mano del agua de una piscina, a la zona acudieron agentes de la Policía Local, que ayudaron a sofocar el fuego cargando cubos de agua; efectivos de los Bombeiros do Morrazo y una cuadrilla de Medio Rural que se encargó principalmente de rociar durante horas la zona quemada para evitar un rebrote de las llamas, sobre todo ante la previsión de viento para hoy y mañana.

Tras lo ocurrido la Policía exigió al autor de la quema los permisos para la misma. Los agentes explican que tenía autorización concedida por la Xunta, pese a las altas temperaturas y a que el suelo se encuentra seco. La autorización permitía realizar la quema entre los días 25 y 31 de mayo.

Uno de los residentes en la zona explicó que sobre las 7.30 horas de la mañana vio el humo y se acercó hasta la finca. El propietario, que no reside en este barrio, explicó que estaba quemando rastrojos con el pertinente permiso de Medio Rural. Pasadas las 15.00 horas este vecino volvió a ver un humo intenso y cuando se acercó a la zona con familiares y vecinos de las otras casas descubrió que el fuego se había descontrolado. "Collimos mangueiras todos os veciños. Participamos unhas 15 persoas ás que se sumaron rápidamente os axentes da Policía Local. Ante a falta de auga botamos man dunha piscina particular que se baleirou", explican.

La participación de los Bombeiros do Morrazo, con un camión y tres efectivos, fue también clave. Las labores de extinción se prolongaron durante unas dos horas y al principio se centraron en evitar que las llamas llegasen a una zona de robles. Finalmente la superficie quemada fue de monte bajo, con helechos y zarzas principalmente.

La cuadrilla de Medio Rural con una motobomba roció durante varias horas las cenizas para asegurar el correcto apagado.

En la propia web de Medio Rural situaban ayer a los municipios de Cangas y Bueu en situación de riesgo extremo de incendio forestal. El de Moaña, por su parte, estaba considerado como zona de riesgo muy alto.

En el propio servicio telemático para solicitar permisos de quemas, todavía activo, desde la Xunta establecen varias pautas como la prohibición de realizar la quema en horario nocturno. Exige además realizar una limpieza manual o mecánica de todo el material combustible en una franja de por lo menos cinco metros de largo rodeando el perímetro de la quema y se señala que no se puede abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego se encuentre totalmente apagado "e transcorresen dúas horas sen que se observen lapas".

También aseguran, en Medio Rural, que la comunicación de quema no exime en ningún caso de las responsabilidades "por danos e perdas" que se derivasen de un incendio forestal.

Las autoridades locales estuvieron pendientes de lo que ocurría hasta descartar el peligro en las tres viviendas de As Pagonas más cercanas. El edil de Seguridade, Ezequiel Fernández, mantuvo contacto con la Policía Local y la alcaldesa, Leticia Santos, acudió al lugar de los hechos durante las operaciones de apagado.