El BNG espera que ACE "dea o paso" para hablar de pactos y no descarta pasar a la oposición

"Non rentabilizamos nas urnas os catro anos de traballo no Concello e de dar estabilidade ao goberno". Es, en síntesis, la principal conclusión del BNG de Cangas tras reunirse en asamblea para analizar los resultados electorales del domingo y el papel que les toca desempeñar desde ahora. Las bases de la formación nacionalista hacen autocrítica por no haber sabido trasladar su mensaje de forma eficiente y esperan que el grupo de izquierdas más votado, ACE, "dea o paso" para invitarlos a negociar un posible pacto, aunque no descartan "pasar á oposición" si se les considera prescindibles o las negociaciones no fructificaran.

En la "asamblea aberta" celebrada el miércoles por la noche participaron una treintena de personas, entre militantes y "xente allea ao partido", según asegura la candidata del BNG a la Alcaldía, Mercedes Giráldez, que destaca la implicación y la autocrítica mostradas. Reconocen que el "efecto Sánchez" jugó en favor del PSOE, que rentabilizó la corriente global de ascenso socialista, aunque no achacan a ello sus modestos resultados. Por contra, el Bloque no ha sabido transmitir "que non somos unha formación sectaria, que traballamos coma o que máis e que non estamos para adornar, que temos un concepto de vila e de país". Un mensaje que, a la vista de los resultados, está calando en otros ámbitos pero no en Cangas, lamentan.

Al margen de la autocrítica, lo que toca a corto plazo es analizar las opciones que se abren en el Concello. Giráldez insiste en que no está dispuesta a entrar en un gobierno de izquierdas a cualquier precio, pero tampoco a "poñer vetos" a posibles pactos con ACE, PSOE y Avante! y repetir la fórmula del cuatripartito que ya gobernó Cangas entre 1995 y 1999, con Euloxio López (BNG) en la Alcaldía y con áreas municipales dirigidas por Mariano Abalo (FPG), Xosé Manuel Pazos (Esquerda Unida-Esquerda Galega) y los socialistas. No obstante, algunos veteranos dirigentes del Bloque recelan de aquella fórmula porque, recuerdan, tras esos cuatro años en el gobierno la corporación municipal cambió de signo y el PP acaparó el poder municipal los ocho años siguientes (1999-2007).

"Ata agora a asamblea non se pronuncia ao respecto dos pactos máis alá de que estamos dispostos a falar ", afirma Mercedes Giráldez, que escucharán las propuestas de los grupos "que tiveron máis representación", exceptuando el PP, y las fórmulas de gobierno que contemplan. Solo entonces "volveremos a sometelo á asamblea" para que las valore y decida en consecuencia, recalca la líder del BNG.