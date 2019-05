Vecinos de Banda do Río llevan días con la acera levantada y sin acabar

Estado de la acera de Banda do Río. // G.N.

La Asociación de Vecinos de l barrio de Banda do Río, en Bueu, muestra su malestar por la situación en la que está la calle, en el tramo entre Francisco Escaneo y Alexandre Bóveda, totalmente levantada por unas obras que se iniciaron en la última semana de las elecciones municipales, pero que quedaron "empantanadas" y con el problema de que dificultan mucho el acceso de los vecinos a sus casas.

La parte en obras afecta unos 100 metros de la calle, asegura José Manuel Bacelar, vocal y portavoz de la asociación de vecinos, quien destaca que las aceras se levantaron y lo que hay es una zanja de tierra y socavones donde se ven la tubería, por donde los vecinos que residen en las casas tiene que ir para poder entrar.

"La gente está muy molesta y si no tenían previsto acabar estas obras a tiempo, lo mejor hubiera sido no empezarlas porque lo que no puede ser es que las aceras se levanten y queden así sin que ningún operario vuelva a acabar lo que empezó".

Hoy hormigonan

Desde el Concello de Bueu y respecto a esta situación aseguran que la semana pasada la empresa concesionaria del abastecimiento Aqualia llevó a cabo los trabajos de sustitución de la tubería de abastecimiento en un tramo de unos 70 metros en esta zona de Banda do Río pero aseguran que hoy mismo está previsto que la empresa empiece a hormigonar la zanja, a reponer la baldosa hidráulica y el pavimento. Lo cierto es que el tramo de acero quedó con estas obras en una situación de peligro para los vecinos, con mala señalización y sin las mínimas medidas de seguridad para las persona que tienen que entrar en sus domicilios.