La asamblea de Avante!, abierta a negociar, pero asume que es la quinta fuerza política

La primera asamblea de Avante! tras las elecciones municipales no dejó grandes conclusiones. Se insiste en que es el momento de hablar y que se apuesta por un gobierno de izquierdas en Cangas, no por uno del Partido Popular. La asamblea recuerda que Avante! es la quinta fuerza política en Cangas y no le corresponde tomar iniciativas en las negociaciones, pero está abierta a escuchar las propuestas de otros grupos.

No transcendió más de esta asamblea de la que se esperaban conclusiones más contundentes. Avante!, génesis de Asemblea Pola Unidade (ASpUN) sabe perfectamente lo que quieren las fuerzas de izquierda con las que gobernó en coalición durante cuatro años, sabe incluso como piensa cada uno de sus concejales. Es cierto que los desconoce todo del nuevo PSOE, cuya candidata, Ana Belén Martin, también está a la espera de lo que decida la ejecutiva socialista, que se va a reunir hoy, a las 20.30 horas con un orden del día también de los más común: valorar los resultados y poner fecha a los afiliados para una asamblea que apruebe o descarte el pacto de coalición.

Avante tenía miembros de sobra para decidir ayer si continuaba en la alianza de izquierdas o se bajaba para estar en la oposición, eso sí permitiendo la investidura del candidato de ACE, Xosé Manuel Pazos. Sin embargo prefiere esperar. Pero ACE no va a ofrecer a Avante! lo que le negó a ASpUN. Con esa premisa es con la que hay que partir. Como quinta fuerza que es y siendo, además prescindibles, no está en disposición de exigir ni de pedir más de lo que tenía, incluso estaría obligado a confirmarse con menos en un posible cuatripartito. Las condiciones para negociar cambiaron mucho respecto a hace cuatro años.

El PSOE sí que está en disposición de exigir. Se quedó a un puñado de votos de ser la fuerza más votada de la izquierda, algo que no se dirimió hasta el último instante. Incluso podría sugerir un pacto que permitiera rotar en la alcaldía (como sucedió hace muchos años en Moaña con el PSOE, Cándido Pena y el nacionalista Xabier Abalo). Claro que para forzar esta posibilidad necesitaría que la tercera fuerza que se sume al pacto viera ala rotación con buenos ojos, algo que se antoja difícil en estos momentos. En estos momentos es más fácil que el BNG quede dentro del gobierno de coalición que Avante!, porque esta formación de izquierdas sabe moverse bien en la oposición y es en ella donde suma adeptos, más incluso que gobernando en coalición como fuerza minoritaria.

Miembros de la ejecutiva socialista local descartaban ayer cualquier tipo de movimiento raro con el Partido Popular. La aritmética política va a su favor. La suma de los siete ediles del PP y los 4 del PSOE dan mayoría absoluta. Y esta maniobra ya se utilizó en otras contiendas en Cangas, también con el PSOE como implicado y que le fueron rentables.

Bulo y telenovela

Por su parte, el líder del Partido Popular, José Enrique Sotelo, califica de bulo y fotonovela las especulaciones abiertas en torno a un apoyo del PP al PSOE. Asegura que sí que es cierto que dijo que lo mejor para Cangas sería un gobierno PP-PSOE, pero que mismo al día siguiente de las elecciones ya dijo que era imposible un acuerdo de estas características.