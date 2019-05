Moaña todavía no firmó el convenio del paseo de Domaio y levanta las quejas del PP

El gobierno local de Moaña todavía no ha firmado el convenio del paseo marítimo de Domaio, que sigue siendo analizado por los técnicos municipales para ver si el Concello acepta o no todas las cláusulas. El líder del PP local, José Fervenza, denunció ayer que "despois de tanto criticar a Portos de Galicia o convenio siga en Intervención" y no duda en asegurar que "enganaron aos veciños e non teñen cartos para finalizalo".

El Concello esperó más de un año a que Portos le remitiese el convenio que le permitiese ejecutar directamente el final del paseo en terrenos de este organismo autonómico, después de una década de espera por parte de los vecinos para que Portos finalizase un paseo cuyos dos primeros tramos había acometido la Autoridad Portuaria de Vigo.

Portos remitió al Concello el convenio al inicio de la campaña electoral, tras pedir varias medidas de seguridad para los peatones.