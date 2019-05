Moaña festeja su diversidad

La II Festa da Diversidade de Moaña dedica sus esfuerzos este año a visibilizar al colectivo "trans". Además de inaugurar un segundo banco de colores en los jardines del Concello, mañana se presenta el libro "22 segundos" de Eva Mejuto y el sábado el Parque da Xunqueira acogerá cuatro conciertos.

El Concello de Moaña, junto a vecinos del colectivo LGTB que militan en varias organizaciones gallegas, organizan desde mañana la II Festa da Diversidade. En esta ocasión la programación se amplía a tres días y estará centrada especialmente en el colectivo "trans".

Mañana, jueves 30 de mayo, el salón de plenos acogerá la presentación del libro "22 segundos" de Eva Mejuto. Estará acompañada por Marcos Ceive y Hugo Ferreiro. La novela narra las experiencias cotidianas de una persona "trans". La presentación del libro, que comenzará a las 20.00 horas, contará también con una actuación de María Faltri.

La programación se retomará este viernes, día 31 de mayo, con la inauguración a partir de las 20.00 horas de un "Banco Trans" en los jardines del Concello. Se pintará un banco del entorno del hórreo con los colores de la bandera "trans": azul, rosa y blanco. Se trata del segundo banco dedicado a la diversidad sexual, tras el de la bandera del arcoíris del año pasado. Le seguirá una charla-coloquio en la que tres personas transexuales de diferentes edades contarán sus experiencias vividas. Será en el salón de plenos a las 12.30 horas y se titulará "Ada, Hugo e Rihanna... Xente diversa".

Pero la gran fiesta está fijada para el sábado 1 de junio. Se instalará un palco en el Parque da Xunqueira en donde se celebrará varios conciertos. A las 21.00 horas arrancará la música a cargo del grupo Habana, que garantiza ambiente festivo con versiones de música pop, principalmente de los años 80. Sobre las 23.00 horas está prevista la actuación de Cherry Sweet. Se trata de una banda de estética pin-up que apuesta por la música swing y ritmos de los años 50, con la intención de poner a bailar al público presente.

Pasada la media noche actuará la drag queen Angélica Naia con un espectáculo irreverente que no dejará indiferente a nadie y ya de madrugada la sesión de música hasta altas horas correrá a cargo de "Fonkid" con su espectáculo "Under the ball" y su apuesta por la música disco. Esta última actuación se financia entre el Concello de Moaña y la Asociación Cultural Fontenla, pues "Fonkid" también actuará en julio en el Morrasound Rock Festival de Domaio. Este colectivo instalará una barra durante toda la noche de conciertos en A Xunqueira.

En la presentación, del evento, celebrada ayer por la tarde en el consistorio moañés, además de organizadores a título individual como José Carlos Soto y Ángel Pereira, estuvieron las ediles de Mocidade, Igualdade y Promoción Económica e Turismo, que son los departamentos que pusieron en marcha el año pasado la primera Festa da Diversidade de la comarca.