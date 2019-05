El BNG de Soutomaior se pone a disposición "de la mayoría social que votó por el cambio"

El BNG de Soutomaior se quedó el pasado domingo a las puertas del gobierno. La formación nacionalista consiguió 2.007 sufragios, el 46% de los votos, logrando así su menor resultado en la historia frente a los 2.050 del PP y a los 286 del PSOE, que quedó por primera vez fuera de la corporación.

El cabeza de lista del BNG, Manu Lourenzo, admite que tenía la esperanza de gobernar. "Sabíamos que era posible, a pesar de que también teníamos claro que la dispersión del voto era la única posibilidad que tenía el PP de conseguir la mayoría absoluta". El líder nacionalista lo ya lo dijo durante la campaña y finalmente el PSOE no consiguió representación. "Todo su voto finalmente no valió para nada y eso fue lo que posibilitó que el PP consiguiera la mayoría absoluta. Pero eso no impide ver que una importante mayoría de Soutomaior votó por un cambio", puntualiza.

Lourenzo, pese a quedarse a un puñado de votos de la mayoría, asegura estar "muy satisfecho" con el resultado, ya que considera que lo logrado por el BNG fue algo excepcional. "Desde luego, si algo tenemos claro es que desde ya nos ponemos a disposición de esa mayoría que votó cambio para ser su voz durante este mandato. Será una voz que trabaje por todo el vecindario, que buscará acuerdos para mejorar nuestro municipio pero que nadie lo dude, tendrá una contundencia como nunca cuando sea necesario", recalca. El líder nacionalista afirma que aunque no consiguieron el gobierno "hoy somos más fuertes que nunca, y eso, que nadie lo dude, se va a notar en todo el Concello".