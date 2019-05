El 90% de los alumnos convocados para las reválidas se queda en casa

Las polémicas reválidas educativas comenzaron ayer en Galicia. Estaban convocados todos los alumnos de 3º y 6º de Primaria. En este segundo caso son muestrales. Por quinto año consecutivo se hizo un llamamiento al boicot tanto desde las federaciones de Anpas como desde Concellos e incluso centrales sindicales, animando a las familias a no llevar a sus hijos al colegio ni ayer ni hoy, para no participar en las pruebas.

Las apelaciones al boicot fueron un éxito en O Morrazo, en donde la tónica de la mañana fueron las aulas vacías en los cursos convocados a participar en las reválidas. Desde la central sindical CIG estiman en un 90% la media de absentismo tanto en 3º como en 6º de Primaria, adelantando datos como el 98% de ausencias en el CEIP Reibón de Moaña, el 95% en el CEIP Nazaret de Cangas y el 96% en el CEIP A Pedra de Bueu. En este caso, la asistencia a las reválidas de 6º fue algo superior, situándose en un 89% de adhesión a boicotear la prueba.

En Cangas, en el CEIP A Rúa la ausencia fue total. No acudió ningún alumno de los dos cursos afectados. En el CEIP San Roque a la prueba de tercero solo fue un 6% de los alumnos y en el CEIP Espiñeira de Aldán el absentismo llegó al 92%. Desde la CIG tildaron ayer a las reválidas de Primaria de "historia", entendiendo que desaparecerán más pronto que tarde.

En Moaña en 3º de Primaria solo acudieron a clase 17 alumnos de los 179 convocados a las pruebas, por lo que apenas un 9,5% de los alumnos hicieron esta reválida. En Tirán acudió un alumno de 22; en Abelendo ninguno de 9; en Quintela 1 de 22; en Seara 10 de 27; en Reibón apenas 1 de 66; en A Guía ninguno de 14 y en Domaio 4 de 19. La participación fue algo mayor en 6º de Primaria, pero también muy minoritaria.

Desde la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público insistían ayer en no "entender" que la Consellería siga "a dilapidar cartos públicos" en la realización de unas pruebas que a su juicio no tendrían ningún recorrido ni resultado de relevancia. Insisten en defender una evaluación continua frente al modelo de la Lomce.

La Federación de Anpas de Cangas, por su parte, se sumó al comunicado de la federación gallega defendiendo que estas reválidas no aportan beneficios a los niños y "cuestionan innecesariamente a profesionalidade do profesorado, ao non validar as súas conclusións logo dun ano de traballo". Alegan, un año más, que pruebas de este estilo someten a los alumnos a una "tensión e nervios innecesarios" que interfiere en su proceso formativo al coincidir con los exámenes regulares.

A nivel gallego los colectivos que llamaron al boicot hablan de un absentismo del 80% aunque desde la Consellería de Educación aseguran que realizaron las pruebas casi la mitad de los alumnos convocados para ello.