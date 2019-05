Sotelo: "Pactar el PP con el PSOE sería lo mejor para Cangas, pero imposible en la realidad"

El dirigente del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, no esconde que los resultados de las elecciones no han sido buenos, pero está satisfecho porque los populares han ganado en casi todos los colegios. Lo han hecho en 30 mesas electorales de las 32 del municipio, salvo en una de Nazaret, superado por ACE; y en otra de Rodeira, por el PSOE. El PP es la primera fuerza política de Cangas, con 4.086 votos y el 30,15% de los sufragios totales, pero no logra la mayoría absoluta, por lo que Cangas vuelve a estar en manos de un posible pacto de gobierno de los grupos de izquierda, ya sea tripartito o cuatripartiro, con el apoyo del PSOE.

Sin embargo, los cuatro concejales socialistas servirían al PP para gobernar con ellos en coalición con una mayoría absoluta de 11 ediles (la mitad más uno) en una corporación de 21. Sotelo reconoce que eso "sería lo mejor para Cangas, peo imposible en la realidad", de ahí que todo apunta a que los populares, con siete ediles, vuelvan a estar en la oposición estos próximos cuatro años.

El candidato del PP manifiesta que aunque no son buenos resultados, el pueblo "elige y eligió, de momento, al PP como fuerza mayoritaria en todos los colegios electorales. El pueblo siempre tiene razón; nos gustaría que fuera de otra manera, pero ahora no se puede cambiar". Añade que él asume, como siempre ha hecho, sus responsabilidades en estos resultados, pero dice que el PP de Cangas "está vivo y sigue representando a la mayoría de los cangueses y canguesas y haremos nuestra labor donde nos coloquen democráticamente".

El exalcalde en las legislaturas de 1999-2003; 2003-2007 y 2011-2015 insiste en que la política de su grupo es trabajar por Cangas "otros harán titulares en los medios de comunicación para justificar lo que no hacen".

Sobre su futuro, no comenta más en este momento que "toca responsabilidad" y que todos los candidatos de la lista que han logrado representación, tomarán posesión como concejales, por lo que descarta que vaya a haber alguna dimisión: "Sería incapaz de engañar a los ciudadanos que nos dieron su confianza. Eso lo harán otros".

Feudo de Aldán

Como es habitual en unas elecciones, los populares consiguieron sus mejores resultados en el colegio de Aldán, de donde es natural Sotelo y en donde sigue teniendo su feudo; aunque subió en O Hío, el feudo por su parte de la candidatura vecinal Avante ! (antes ASpUN), incluso por encima de estos. Quizás en estos resultados haya influido la polémica en torno a la obra del nuevo centro de salud de Aldán-O Hío. Sotelo se volcó con varios actos de campaña en esta parroquia y, en alguna ocasión, estuvo acompañado por el conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, que ofreció un mitin en Darbo.

En el colegio de Rodeira, el PP también consiguió casi 700 votos, aunque en una de las mesas le superó el PSOE, pero solo en 3 votos - 109 frente a 106-. En las cinco mesas de Nazaret, el PP obtuvo 150, 117, 118, 112 y 96 votos, y solo en la segunda de ellas, ACE le superó con 132 votos. En Monte Carrasco, los populares repitieron los mismos votos que hace cuatro años (220) en dos mesas de 106 y 114 votos. En San Roque bajaron; también en Seixo, Nazaret y Casa de Cultura.