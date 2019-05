Sangre nueva para viejos problemas

Las nuevas corporaciones de Cangas, Moaña y Bueu estrenarán en el cargo a 25 concejales que serán los protagonistas de las renovaciones y, quizás, de otra manera de hacer las cosas. Cangas y Bueu son los Concellos con mayor cambio de caras, incluso en Bueu serán más los nuevos que entren que los veteranos que sigan, con 9 frente a 8. En Cangas hay también 9 ediles nuevos, de los cuales cuatro ya son todos los del grupo municipal del PSOE. En el PP se incorporan dos y en Avante!, uno. En Moaña tomarán posesión del acta siete nuevos concejales

"Estoy preparada para trabajar", asegura Rosa Mary de la Campa, una de las dos nuevas caras del PP de Cangas en esta nueva legislatura. Marino mercante de profesión, reconoce que intentará hacer su trabajo político con ilusión y aunando esfuerzos para que "las decisiones que se tomen desde la oposición sean lo mejor para Cangas." Señala que aunque les toque estar en la oposición, "vamos a trabajar por Cangas con las mismas ganas e ilusión". En el mismo sentido se pronuncia su compañero Rafael Jiménez, que ejerce como técnico deportivo de vela: "Partimos de un punto que no es el que me gustaría, pero sigo con la misma ilusión de aportar propuestas que contribuyan a mejorar Cangas. Nuestro compromiso va mucho más allá de estar o no en el gobierno".

Para Rafael Jiménez, esta nueva legislatura "va a suponer el doble reto de fiscalizar de forma eficaz la labor de gobierno y, por otro, trabajar para aunar má apoyos y sumar más gente al proyecto del PP de Cangas".

Laura Verde, que será la nueva cara de Avante! asegura que "tentarei aprender das miñas compañeiras e do bo traballo feito por elas nos últimos 4 anos". Disciplinada con la filosofía asamblearia de su agrupación, señala que "somos un partido asambleario democrático, polo que a miña opinión persoal non é relevante".

En Moaña la renovación de la corporación es muy profunda, con siete ediles nuevos, casi todos del PP. Por el BNG debuta el cineasta Juan Parcero. "Tomo esta oportunidade como un reto para estar á altura do gran traballo desenvolvido ata o de agora polos meus compañeiros do BNG", dice. Por el PSOE debuta el arquitecto Rodrigo Currás, que aspira a ser un hombre fuerte si se repite el gobierno bipartito.

Por el PP todas las caras menos la de su líder, José Fervenza, son nuevas. Sonia Riveiro asumirá el acta "con mucha ilusión y con ganas de trabajar por mi pueblo". Asegura que está pensando ya "en la remontada de nuestro partido". Araceli Otero, por su parte, promete que llega para "trabajar y trabajar por nuestro pueblo, como llevo haciendo desde hace muchos años".

Daniel González, por su parte, asegura que afronta la etapa de edil "con mucha fuerza, proveniente de un gran equipo" y promete dedicar tiempo "por las gentes del municipio a través de ideas y proyectos beneficiosos para Moaña".

Silvia Rueda, por su parte, asegura que ejercerá una "oposición intensa y activa, evidenciando las carencias que tiene Moaña y exigiendo que se trabaje para solventarlas. Vamos a obligar al gobierno a que trabaje para los vecinos y no para ellos mismos", concluye.

En Bueu serán mayoría los ediles de nuevo cuño en una renovada corporación. Y es que hasta nueve de los 17 concejales se incorporan a la vida política municipal, alguno de ellos, eso sí, tras haber tenido experiencias pasadas. El BNG es la formación que mantiene más "veteranos", con seis ediles que repiten con respecto al anterior mandato y dos nuevos, la bióloga Tamara Sotelo y el trabajador autónomo y presidente del Clube Corredoiras Ricardo Verde. "Estou moi orgulloso de que contaran comigo e moi motivado para que o deporte siga medrando en Bueu", asegura. El PP renueva sus rostros al completo, si bien Elena Estévez y Alejandro Aguete ya estuvieron anteriormente en el concello. Se incorporan María del Carmen Núñez, Jesús Piedras y la delineante María Blanco, que dice "non saber se estarei no goberno ou na oposición, porque despois da campaña con todos os partidos queixándonos do abandono que o BNG tivo co pobo de Bueu non descarto nada". En el PSdeG-PSOE a un clásico como José Manuel Vilas se une María Elisa Dios, joven abogada para la cual entrar en la corporación "es una oportunidad de hacer cosas positivas por Bueu. Lo primordial será estar a disposición de los ciudadanos". En ACB/En Marea repite Julio Villanueva.