Rubén Pérez, las ganas de equivocarse

El reloj de la Alameda Vella de Cangas, en la UVI. Aunque no es el original tiene muchos años y por lo tanto el tiempo ya hizo mella en su estructura. Ahí está cubierto como si estuviera en una operación en un quirófano. Otra cosa es que funcione el reloj. Eso ya es un misterio. Gonzalo Núñez

El reloj de la Alameda Vella de Cangas, en la UVI. Aunque no es el original tiene muchos años y por lo tanto el tiempo ya hizo mella en su estructura. Ahí está cubierto como si estuviera en una operación en un quirófano. Otra cosa es que funcione el reloj. Eso ya es un misterio. Gonzalo Núñez

Rubén Pérez, el líder de En Marea en Vigo, no estuvo en la noche del domingo acertado. Fue una noche aciaga para él. Bajó el número de concejales y tuvo la gran torpeza de anunciar en los micrófonos de una televisión local que se había perdido también la alcaldía de Cangas. Cometió la imprudencia de realizar estas declaraciones cuando el escrutinio aún no había acabado y el PSOE estaba delante de ACE. Para la próxima vez debe tener más paciencia y creer más en sus compañeros, que son más veteranos que el edil vigués. Seguro que Xosé Manuel Pazos ya le pegó un toque de atención. Que la precipitación no es buena consejera.

Juan Parcero, doble festejo

Juan Parcero, el número dos de la lista del BNG de Moaña, estaba ayer de cumpleaños. Coincidiendo con sus 42 primaveras se enteró de que el BNG había ganado las elecciones y no sabía si en la calle cuál era la verdadera razón por la que lo felicitaban. Es una curiosa coincidencia. La lástima es que no se coronó con mayoría absoluta. Pero él debe saber que los cuarenta de ahora son los treinta de antes. Es un ejercicio de positivismo que nunca viene mal.