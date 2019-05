PSOE, Avante! y BNG no descartan apoyar la investidura de Pazos e irse para la oposición

El BNG trajo ayer de cabeza a la izquierda en Cangas. Por la mañana porque no iba a participar en negociaciones para formar un gobierno cuatripartito y, por la tarde, que sí que iba a participar, pero que sabían que sus tres concejales, uno menos que hace cuatro años, eran prescindibles para formar gobierno. Lo primero fue una nota oficial y lo segundo matizaciones de la líder del BNG y concejala de Obras y Servicios en funciones, Mercedes Giráldez. Quiso dejar claro que el Bloque no descarta nada, pero que debe ser ACE quien llame y decir qué quiere hacer y con quién, "os números din que poderían prescindir de nós (ACE-4, PSOE-4, BNG-3 y Avante!-3). Levaban toda a campaña decindo que non querían hipoteca, por nós , agora terán que decir que van facer e a quenes queren chamar para gobernar. Estamos orgullosos do noso traballo. Se houbo estabilidade estes catro anos foi grazas ó BNG, que foi responsable e traballador", manifiesta Mercedes Giráldez. Deja la decisión en manos de la asamblea.

Pero para Pazos, el líder de ACE, fuerza más votada de la izquierda (ganó por 52 votos al PSOE), desde la madrugada del lunes la primera opción fue siempre la del cuatripartito. Dijo que era difícil, pero que se podía intentar. La única premisa es que la fuerza más votada sea quien ostente la alcaldía. También recordó que lo que se había conseguido era que la derecha obtuviera la mitad de concejales que la izquierda, algo inédito. "A dereita quedou reducida a mínima expresión. Esa dereita de oposición de fin de semana e rencorosa quedou reducida a mínima expresión. Temos que ter en conta eso para formar goberno", valoró Xosé Manuel Pazos.

Pero puede quedar solo. Desde Avante! no se descarta que su asamblea, que se reunirá hoy para evaluar los datos y tomar decisiones, decida apoyar la investidura y no quedar en el gobierno. Así lo manifestó ayer la número uno de la lista de esta formación política, Ánxela Vizoso, "é unha das opcións que se poden dar", señaló.

Y los socialistas van a vender caro su apoyo a ACE. De momento, desde la ejecutiva socialista local ya no se otorga ese respaldo que ofreció en la madrugada del lunes la candidata Ana Belén Martín a un gobierno de izquierdas y progresista, reconociendo que la fuerza más votada sería la que tendría que ostentar la alcaldía. Está claro que el peso de las negociaciones va a estar en manos de la ejecutiva socialista local, no en las de la candidata. El secretario de Organización, Eugenio González, recuerda que el PSOE, hace cuatro años, quedó fuera del gobierno municipal, porque alguna de las formaciones que conformaron el tripartito lo decidieron. El PSOE en 2015 sacó un concejal, mientras ACE consiguió 4, los mismos que el BNG y tres ASpUN (génesis de lo que es ahora Avante!). "No vamos a gobernar en solitario ni darle la alcaldía al PP, pero podemos tambien apoyar la investidura y quedar fuera del gobierno. Hay muchas cosas de las que hablar y también hay otras que dependen de otros pactos en otros municipios", manifiesta Eugenio González. Esta semana se convocará a la ejecutiva. Pero los socialistas quieren ofrecer la imagen de que no tienen prisa y de que manejan diferentes posibilidades. Los que hoy dicen que se menospreció al PSOE dejándolo fuera del anterior gobierno son los mismos que a los pocos meses se encargaron de arrinconar al edil socialista Alfredo Iglesias.

La cara más fría de las elecciones la ponen los resultados. El PP ganó en 30 de las 32 mesas electorales de los 10 colegios del municipio. Solo fue superado en una en Nazaret, por ACE, en 15 votos y por 3 del PSOE en una de las de Rodeira. Se trata de mesas del centro urbano. ACE venció en esta mesa en Nazaret, pese al conflicto de la prohibición del aparcamiento en este barrio y su limitación a los residentes que granjeó muchas enemistades al gobierno local. Pero ACE perdió en este barrio solo 14 votos; el BNG dejó de recibir 45 y Avante (ASpUN en el gobierno tripartito), 63. Quien arrasó en este barrio fueron los socialistas de Ana Belén Martín que obtuvieron 434 sufragios, cuando cuatro años atrás solo 199. Pese a todo, el PP fue el partido con mayor número de votos, 593, aunque perdió 64 con respecto a 2015.

El conflico de sanidad, con la construcción del nuevo centro de salud de Aldán-O Hío benefició al PP en la parroquia de O Hío, en donde ganó 17 votos más-. Esta parroquia, que siempre ha sido granero de votos para ASpUN (hoy Avante!), si no castigó, sí le dio un toque de atención al grupo más radical de izquierdas, con la pérdida de 60 votos. Por contra, el BNG subió en O Hío, en 26 votos, como también el PSOE, en 54 papeletas. Los socialistas, con un total de 2.249 votos frente a los 1.001 del año 2015, , subieron en todas las mesas. Subieron en 235 en Nazaret; 119, en el colegio electoral de la Casa de Cultura; en 57 en Castrillón; 335 en el gran colegio de Rodeira; en Monte Carrasco, en 58; en San Roque ya fue menos, con solo seis; mientras que subió en Seixo, con 90 sufragios más; como también en Cimadevila, con 127 y también en el feudo popular de Espiñeira, en Aldán, con 48 más. Por su parte, ACE, el partido del alcalde Xosé Manuel Pazos, subió, aunque de forma testimonial, en la Casa de Cultura; lo hizo en Rodeira, en Seixo y en Espiñeira. Avante!(comparando con ASpUN) subió solo en Castrillón y el BNG, solo en O Hío.

El PP subió en Rodeira, Cimadevila y O Hío.