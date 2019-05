El PSOE, abierto a no entrar en el gobierno moañés e incluso a escuchar ofertas del PP

Un día después de las elecciones municipales, los partidos de Moaña ya tienen en la cabeza los posibles pactos de investidura o gobierno en un escenario sin mayorías absolutas. El PSOE, que repite con tres ediles aunque baja en votos, tiene la llave de la Alcaldía, pues en principio el edil de XM no suma ni a izquierda ni a derecha, pese a que esta formación creció en votos y se quedó a solo 56 sufragios de lograr una segunda acta de edil. Los socialistas, sin ejecutiva constituida, citaron a su comité de campaña, en donde no descartan ninguna opción. Desde este órgano Julio Martínez aseguró ayer que está sobre la mesa ser oposición y plantear exigencias para investir al BNG, que se quedó a dos ediles de la mayoría absoluta. Ni siquiera descarta escuchar ofertas del PP "porque con nuestros ediles también suman para formar gobierno. Quedamos a la espera de que las dos formaciones más votadas contacten con nosotros, porque son ellos los que deben dar el paso".

Por la mañana Marta Freire, que encabezó la candidatura, sí que había descartado de plano un acercamiento al PP. "Con independencia de que entremos o no en el gobierno local, yo tengo clarísimo que no gobernaría con el PP". Eso sí, insiste en que "tuvo mérito mantener los tres ediles, porque siempre que gobernamos con el BNG, solo recogen ellos los frutos".

Desde el comité de campaña socialista entienden que, una vez más, el PSOE no rentabilizó un gobierno de coalición con el BNG en Moaña. Reconocen que pactar un ejecutivo de izquierdas con los nacionalistas es su primera opción pero plantearán exigencias duras, aunque todavía no se atreven a hablar de un reparto de áreas. "Nuestro papel tendría que distar sideralmente del que tuvimos estos cuatro años. No somos una fotocopia del BNG. Somos un partido independiente y tenemos un programa propio para nuestro pueblo que queremos llevar a cabo", advierte Julio Martínez. El día después de los comicios los socialistas solo se atreven a aventurar que un eventual gobierno de coalición con el BNG debería mostrar claramente "que es un ejecutivo con dos grupos. Cada acción de gobierno debe comunicarse con dos personas, una de cada partido, y en otros asuntos debe quedar clara nuestra posición como partido".

El consello local del BNG, por su parte, se reunirá esta tarde para analizar la campaña realizada, que les permitió ser primera fuerza de Moaña y superar, por primera vez en su historia, los 4.000 votos. Desde la ejecutiva nacionalista aseguran que contactarán esta misma semana con el PSOE "para sentarnos a dialogar". Leticia Santos, por su parte, ejerciendo ya como alcaldesa en funciones, se mostró satisfecha con los apoyos recibidos. Quedamos a 280 votos do oitavo edil", recordó. Entiende que los vecinos "apostaron por seguir cun goberno de progreso de coalición co PSOE".

El PP reunió ayer a su ejecutiva, justo el día después de los comicios. José Fervenza descartó ofrecimientos al PSOE y aseguró que seguirá como líder de la oposición. "Trabajaré con y por mis vecinos para darles voz y acabar con el absolutismo y la prepotencia a través de una oposición inteligente y eficiente. Se acabó el silencio, es hora de decir verdades y destapar las vergüenzas" advirtió el líder de la candidatura del PP. Pese a la bajada de un edil, desde el PP local ponen en valor los casi 3.500 votos obtenidos y lo bien que aguantaron el tirón "en un contexto muy difícil para nuestro partido".

El BNG gana en 11 colegios

El BNG moañés sumó este domingo 4.173 votos. Igualó su segundo mejor resultado en el número de ediles, con siete actas, y consiguió el mejor de siempre en número de sufragios. Solo en 1983, con Xabier Abalo como candidato, los nacionalistas estuvieron en mejor posición. Entonces lograron mayoría absoluta, con nueve ediles, pero en un contexto en el que el PSOE no se presentó.

Los nacionalistas subieron en votos en los 18 colegios electorales. Además, fueron la primera fuerza en 11 de ellos: Los de Domaio, el alto de la plaza, el club de jubilados, Quintela, San Martiño, la Casa da Mocidade, Ramón Cabanillas, Tirán, O Con, A Guía y Reibón.

El PP, con seis ediles, regresa al año 2003 en lo que a rendimiento electoral. Sin embargo, los populares se mantienen como primera fuerza en seis colegios: Ameixoada, A Tioura, Berducedo, el multiusos de Meira, A Fanequeira y el consultorio de Meira.

El PSOE, que cayó a 1.700 votos, fue la tercera fuerza en casi todos los colegios. Eso sí, en el alto de la plaza y en Quintela quedó por detrás de XM, que son los dos puntos en los que la candidatura independiente consiguió ser tercera fuerza. En A Guía el PSOE fue segundo, con 98 votos que le permitieron desplazar al PP al tercer puesto.