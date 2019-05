Las Anpas de Cangas se oponen a las reválidas de 3º que comienzan esta mañana

Hoy y mañana la Xunta tratará de hacer de nuevo las reválidas de 3º de Primaria y la Federación de Anpas de Cangas, al igual que la federación gallega, se oponen a las mismas, por lo que se espera que la mayor parte de alumnos de este curso no acudan a clase.

Desde la concejalía de Ensino de Cangas anunciaron ayer que asumen y respaldan públicamente el comunicado rechazando estas pruebas. Argumentan que no aportan beneficios para la educación, cuestionan la profesionalidad del profesorado al no validar sus conclusiones después de un año y someten al alumnado "a unha tensión e nervios innecesarios que interfire no seu proceso educativo". Anpas y Concello animan a las familias a no enviar a sus hijos al colegio estos dos días.