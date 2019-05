ACB garantiza la Alcaldía a Juncal pero pone condiciones para un posible pacto

La investidura de Félix Juncal como alcalde de Bueu está garantizada. El edil de ACB-En Marea, Julio Villanueva, confirmó ayer su respaldo a la fuerza de izquierdas más votada en el municipio, si bien únicamente para que esta consiga el bastón de mando. La posibilidad de entrar en el gobierno a través de un pacto ya es una situación que deberá ser analizada por el grupo y que, en todo caso, dependerá de una serie de condiciones que Villanueva ya ha puesto encima de la mesa: retomar el estudio de ideas para el barrio de Banda do Río, recuperar las fiestas en el centro del municipio, municipalizar el servicio de gestión tributaria y poner en marcha la RPT (Relación de puestos de trabajo). Todo ello en los primeros cien días de gobierno.

"Non desboto ningunha posibilidade, desde pedir a Alcaldía a estar no goberno ou na oposición. A forza de esquerdas máis votada é o BNG e o noso apoio se presenta candidatura para ser alcalde vaino ter", afirma el edil de ACB, que dijo "non sentirme clave para nada" y que valoró positivamente los 433 votos a pesar de que desde el partido también se admitió aspirar a algo más. "Non podemos estar satisfeitos co resultado polo descontento que percibiamos na sociedade coas políticas do goberno municipal", señala la formación, a la vez que añade que "lamentamos que teña sido a dereita quen máis ten tirado réditos políticos e representantivos dese descontento".

Un día después de su victoria más agridulce, Félix Juncal insistió en la idea de los "escasos 20-30 votos" que separaron al BNG de lograr la novena acta de edil, "algo que tería cambiado cualitativamente o panorama". Con todo, afirma, "a valoración ten que ser positiva porque gañamos as eleccións con case 15 puntos de diferencia". Lo cierto es que el descenso de apoyos exige una reflexión que se hará en los próximos días, pero el todavía regidor apunta como causas "a activación do voto do PP, que recupera parte do seu electorado. O noso teito electoral estaba moi por riba dun resultado real en condicións reais, a agora déronse esas condicións reais". Y añadió "o desgaste de goberno" como otra posible razón.

Sobre posibles pactos señaló que será una decisión que tenga que tomar el partido a nivel local y nacional, pero subrayó que "temos tradición de pactos de goberno e coalicións. Abriremos unha vía de diálogo para coñecer as condicións do PSOE e de ACB", y sentenció diciendo que "o resultado que temos é o que nos merecemos".

El amargo triunfo del BNG en Bueu, con unos resultados que lo confirman como la fuerza más votada pero a costa de perder un tercio de su representación y la mayoría absoluta, tiene su fiel reflejo en la totalidad de las mesas electorales del municipio. Los nacionalistas, que sufren una considerable caída de más de mil votos, 20 puntos porcentuales y hasta cuatro concejales, descienden en apoyos en todos y cada uno de los colegios, si bien son el partido con más sufragios en diez de las mesas. A pesar de que su resultado es el peor desde 2003 (cuando lograron 2.529 votos) su dominio sigue siendo claro en el centro y en Cela.

El BNG cede dos mesas

Los de Félix Juncal tan solo ceden dos mesas, ambas en Beluso, a un emergente Partido Popular que experimenta la dinámica contraria, con un aumento de respaldos generalizado. Elena Estévez gana en su feudo de Sanamedio (177 votos por los 136 del Bloque) y en Cabalo (184 por 114). Los populares son la segunda fuerza más votada en nueve mesas, si bien la distancia con respecto al BNG continúa siendo importante, cercana al millar de sufragios y de 14,5 puntos porcentuales. Con todo, el incremento de 761 votos para rozar el 30 por ciento de apoyos, presentan al PP como uno de los triunfadores tras los descalabros de 2011 y 2015.

Con unos resultados más modestos, pero que lo acercan a su mejor resultado de los últimos tiempos, en 2003, cuando logró 938 votos, el PSdeG-PSOE gana un edil y 319 papeletas. Es la tercera fuerza en once de las doce mesas, y mantiene la segunda posición en Meiro, en donde vota su candidato, José Manuel Vilas. ACB-En Marea, por su parte, experimenta un ligero crecimiento subiendo en diez colegios, mientras que Ciudadanos roza los 300 votos que sin embargo no le reportan la entrada en la corporación.