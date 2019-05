Pazos abre la puerta a un cuatriartito y el BNG se siente prescindible y esperará llamadas

Mientras el líder de ACE, Xosé Manuel Pazos, a pesar de calificar el escenario político que dejaron estas elecciones en Cangas de una situación envenenada, habla de cuatripartito. En principio no deja a nadie fuera, aunque sabe que habrá mucho que hablar y que no será nada fácil. Aunque la candidata del BNG, Mercedes Giráldez, allanaba ayer la situación diciendo que bien ellos o bien Avante! eran prescindibles para formar un gobierno tripartito, solo que ahora con el PSOE. Pazos reconoce que esperaba mejores resultados y achaca la subida del PSOE al efecto Pedro Sánchez, pero también a algunos errores que se cometieron al final del mandato y que el gobierno no les pasó factura. Pazos ve en la nueva bajada del PP, que comenzó muy fuerte el escrutinio e incluso hasta el 50% estuvo con 9 concejales, para después terminar con 7, al cambio que se produjo en toda España.

Ana Belén Martín ofreció sus concejales para un gobierno progresista de izquierdas. No dudó en manifestar que la fuerza más votada de entre las de izquierdas tendría que liderar el gobierno de coalición, pero que quedaba mucho por hablar después de otras cuestiones. Tampoco ella dejaba a nadie de la izquierda fuera de un probable gobierno. Ánxela Vizoso, candidata de Avante! se mostraba ayer satisfecha y hablaba de los resultados de una formación que había nacido recientemente. Pero no ocultaba que tenían fundadas esperanzas de alcanzar la alcaldía y superar a ACE en estas elecciones municipales. No descarta a nadie del gobierno progresista, incluso si el PSOE hubiese sido la fuerza más votada de la izquierda, porque ellos están abiertos al diálogo. Sí culpó a la prensa, entre otras razones, por no alcanzar las expectativas que tenían previsto.

Mercedes Giráldez no escondía para nada su disgusto político. Esperaba que el BNG hubiese podido rentabilizar mucho más todo el trabajo que realizó y no se cortó a la hora de manifestar que el trabajo del Bloque a lo largo de estos cuatro años fue mucho mayor que el de los otros compañeros del tripartito.

El candidato del Partido Popular, José Enrique Sotelo, no quiso hacer valoraciones. pero recordó que el PP ganó en todas las mesas menos en Rodeira, por tres votos y en otra de Nazaret por 15. "Los ciudadanos siempre tienen la razón, es lo único que puedo decir. Nos esperan cuatro años de inestabilidad", apuntó el candidato del PP, que no pudo contar con apoyos de otras fuerzas de derechas para gobernar el coalición, como Ciudadanos y Cangas Decide.