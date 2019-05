Juncal: "Non son os resultados que queriamos e agora haberá que traballar para formar maiorías"

Victoria electoral pero con un claro sabor agridulce. Esa es la sensación que se respiraba en la sede del BNG de Bueu después de haber perdido la mayoría absoluta, con una caída de más de mil votos y cuatro concejales menos que en los comicios de 2015. "Gañamos as eleccións pero evidentemente non son os resultados que queriamos nin agardabamos", admitió el cabeza de lista, Félix Juncal, que apuntó asimismo que "nos quedamos a menos de 30 votos do noveno edil, o que cambia de xeito cuantitativo e cualitativo a relación de forzas". En clave más positiva apunta que el triunfo nacionalista se dio en todas las mesas del municipio excepto en dos.

El regidor en funciones afirma que el partido ya asumía una reducción de apoyos y apunta como una de las posibles causas de esa bajada las encuestas, "que non nos beneficiaron porque contribuíron a mobilizar os votos da dereita e á desmobilización do noso espazo electoral". Eso sí, encajó el resultado con deportividad y subrayó que "o pobo é sabio e neste momento tomou esta decisión. Hai que agradecerlle que nos permitise gañar as eleccións e cun 44 por cento de apoios".

El panorama que se abre a partir de ahora es el de un posible pacto, algo que Juncal no rehúye. "Somos a primeira forza política e a partir de agora o taboleiro está enriba da mesa e tentaremos formar unha maioría para seguir ao fronte do goberno municipal e da Alcaldía", sentencia.

La felicidad tampoco era completa en el PSdeG-PSOE, una de las opciones que tendrá el BNG para alcanzar esa mayoría de gobierno. José Manuel Vilas reconocía que a pesar del incremento de más de 300 votos y de duplicar el número de ediles no se encontraba del todo satisfecho. "Esperaba máis. Pensei que iba a estar máis repartido pero PP e BNG acapararon con todo", señala, y apunta que "aínda que é bo gañar un concelleiro a verdade é que contaba con ter tres". Sobre las opciones que puede haber de entrar en el gobierno se muestra cauto. "Con dous edís eu non son quen de propoñer nada, serán os demais os que teñan que falar e despois xa decidiremos coa militancia", afirma. Este periódico intentó ponerse en contacto con Julio Villanueva para valorar los resultados pero no fue posible.