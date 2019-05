El BNG anuncia que descarta entrar en conversaciones para formar un gobierno de coalición en Cangas

Esta vez no hay que espera a asamblea alguna, el BNG acaba de anunciar que no participará en un gobierno de coalición en Cangas, del que formó parte los pasados cuatro años. La candidata y concejala de Obras y Servicios en funciones, Mercedes Giráldez no va a participar en ningún tipo de negociaciones.

La líder nacionalista se muestra consciente de que los tres concejales conseguidos en estos comicios (tenía 4) no hacen falta para un gobierno de coalición, ya que la aritmética permite a ACE (4 ediles) gobernar con el PSOE (4) y con Aavante! (3). "Non nos necesitan para gobernar". Mercedes Giráldez adelantó que su equipo seguirá trabajando para la ciudadanía de Cangas con dinamismo y a través del diálogo con los vecinos.

Choca esta autoexclusión de una conversaciones para formar un gobierno de coalición, cuando la lista más votada de la izquierda, que es ACE, por medio de su cabeza de lista, el alcalde en funciones, Xosé Manuel Pazos manifestaba hoy que su primera opción es un gobierno de cuatripartito.