Los viticultores de Bueu realizan la cata en once bodegas para la Festa do Tinta Femia

La Asociación de Viticultores San Martín de Bueu dio ayer un paso más de cara a la celebración de una nueva edición de la Festa do Tinta Femia, que este año tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de julio. Miembros de la directiva, un equipo de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, así como enólogos y sumilleres realizaron la cata previa al certamen, para lo cual visitaron las bodegas de los once cosecheros que este año han presentado sus caldos. La cifra final podría reducirse a diez, ya que uno de ellos todavía tiene el vino en proceso de fermentación y por ello se le darán unos días más para comprobar que el vino esté en condiciones de ser degustado.

En cuanto a la calidad, el presidente de los viticultores, Fernando García, manifestó que es "bastante alta". Mañana habrá una nueva reunión para organizar el embotellado, que será esta misma semana. La previsión será preparar alrededor de 1.600 botellas.