El colegio de O Hío se calienta

Los fondos de Europa van a permitir que el antiguo edifico del Colegio de Infantil y Primaria CEIP de O Hío se acondicione con unas obras de rehabilitación orientadas a conseguir una mayor eficiencia energética. Se cambiarán las ventanas y persianas y se instalarán diez radiadores más para suplir las carencias en algunas estancias

La rehabilitación integral del colegio de O Hío, en Cangas, que ha salido a licitación junto a las de los colegios CEIP García Barbón, de Vigo; y CPI de Cova Terreña, de Baiona, con un presupuesto que ronda los 900.000 euros, tiene por objeto mejorar la baja calificación energética de estas instalaciones y conseguir una mayor eficiencia, por lo que se va a actuar en las condiciones de aislamiento térmico con el fin de contribuir a un mayor ahorro energético y mejorar la sensación térmica en el interior.

Tal y como recoge el proyecto de licitación, respecto a la instalación existente, el edificio dispone de una instalación de calefacción por radiadores con una caldera de gasóleo, que se mantendrá y a la que se sumarán 10 radiadores más para suplir la carencia de elementos en algunas estancia. En el gimnasio se procederá a la instalación de un aerómetro. A su vez se contempla el cambio de luminarias por iluminación LED, para reducir el consumo y dar mayor calidad lumínica.

El total de las actuaciones previstas resultan en una calificación energética global, de eficiente, con Letra C, con un consumo de energía primaria no renovable de 101,81 kWh/m2 año y emisiones de dióxido de carbono de 22,8 kgCO2/m2 año, igualmente Letra C.

El edificio consta de cuatro plantas (dos sótanos- en uno está la cocina, comedor,sala de juegos y almacenes; y en el otro aulas de infantil, sala de música, fotografía, área de juegos y despachos y una zona lóbrega en donde está el depósito de gasóleo-;planta baja -aulas de primaria), conserjería, biblioteca, salón de actos...- y primera, -aulas de primaria, arte, inglés, laboratorio..), con 4.146 metros cuadrados construidos. Se actuará en todo el colegio, salvo casa del conserje y pabellón.

Serán sustituidos elementos en mal estado de conservación como los falsos techos, con planchas deterioradas o rotas y guías oxidadas; sobre puertas y armarios de madera interiores, en los que se han detectado xilófagos (insectos que se alimentan de madera) y en los canalones, muy deteriorados. En el gimnasio se rehabilitará la cubierta existente con la sustitución del material envolvente y el tratamiento de la estructura metálica.El estudio cromático para centros educativos, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, solo se aplicará en las puertas y en otros elementos de madera, debido a que el interior del inmueble es de ladrillo caravista. La reforma sustituirá la carpintería exterior por otra de aluminio, las persianas por unas de aluminio; se rellenará la cámara de aire, se procederá al aislamiento térmico del techo del patio cubierto del sótano -2 y de las fachadas de los vestuarios; se sustituirán las carpinterías interiores de madera y se añadirá un tabique de pladur hasta el forjado; se sustituirán las divisiones interiores de paneles de madera por tabiques autoportantes de yeso y se prolongarán hasta la cota del forjado. Además, se sustituirán los falsos techos, se pulirá el pavimento de la terraza del centro, se trasladarán los interruptores de aulas al interior de la mismas, se montará una claraboya de cúpula en la cubierta del edificio y se hará un tratamiento a la estructura metálica de la cubierta del gimnasio y se sustituirá su falso techo.