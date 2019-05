Abalo defiende su política económica criticada por el PP

El concejal de Facenda, Mariano Abalo, replica al concejal del PP, Pío Millán, y dice que el Partido Popular debe reconocer que el Concello redujo la deuda pública en un 50% en este mandato que acaba. Afirma que se consiguió sin subir impuestos ni tasas, ni precios públicos. Asegura que el incremento de ingresos se consiguió a través del catastro con la implicación del Concello regularizando 4.400 referencia que estaban sin pagar el IBI.

Abalo afirma que el Concello consiguió salir adelante sin ayudas, que no se puede acusar al gobierno de una mala gestión económica, "pois podemos demostrar que conseguimos sanar as arcas do Concello, cumplir coa regla de gasto e co período medio de pago, sendo datos incontestables e documentados. Goberne quen goberne, o Concello atoparase en cunha situación millor". El PP acusó a Abalo de no rebajar el IBI en estos cuatro años.