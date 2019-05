Ya sobran las pa labras

El acto de final de campaña del BNG de Bueu en la Casa do Pobo de Beluso. // G.Núñez

Mítines de cierre de campaña, mítines centrales (aún ayer) y música para cerrar la segunda contienda electoral en un mes. No tuvieron mucho éxito de convocatoria las atracciones musicales, que para nada eran desdeñables en la mayoría de los casos, sin embargo los electores optaron por otras opciones de viernes más normales. ACE ofreció su mitin central y la conselleira Rosa Quintana hizo triplete, con intervenciones en Moaña, Bueu y Cangas. Avante! deja para hoy lo que pudo hacer ayer. Cuestión de estrategia, nada más, mientras que el BNG en esta villa apuraba hasta el último momento el reparto de programas.

En medio del pretendido alboroto del final de campaña-las actuaciones musicales de grupos y DJs tuvieron escaso éxito-,.Alternativa Canguesa de Esquerdas, (ACE) celebró su mitin central. Lo dejó para última hora, en una estrategia tan arriesgada como provocadora. ACE ya había escuchado todos los discursos y ahora le tocaba hablar a su candidato, el todavía alcalde, Xosé Manuel Pazos. Lo hizo en la Praza da Palma, encima de un gran escenario que debería servir después para un atracción musical, y con público en las terrazas que rodean el lugar. El grueso de admiradores estaba en las sillas que la organización había preparado. Con el viento paseándose por el municipio, Pazos subió al escenario prometiendo que le podría volar la gorra , pero no los papeles del discurso, porque no los llevaba.

El candidato de ACE habló con la ironía que le caracteriza y comentó que había un partido político que se presentaba por primera vez y que prometía túneles, aparcamientos, bajada de impuestos y muchas cosas más. "Creo que lle chaman Partido Popular. Debeuslles quedar algo da Gürtel que o queren invertir en Cangas. E non é Setelo o cabeza de lista, senón Sotelo". Recordó que fue el PP quien subió el IBI que ahora dice que hay que bajar y que lo subió por la puerta de atrás. "Pero xa sabemos que de todolo malo que ocorre en Cangas témola culpa eu é Mariano Abalo (número tres de la lista de ACE). Reivindicó lo realizado estos cuatro años y también dijo que ACE representa la verdadera unidad de la izquierda, esa que algunos aún buscan. Xosé Manuel Pazos mencionó que la unidad de la izquierda no se puede realizar dejando fuerza a las agrupaciones políticas, a esas que lucharon contra el franquismo y trajeron la democracia. También recordó que ACE nace de la lucha contra el convenio de Massó, de la lucha marinera y no de una reunión de 10 colegas en una terraza, "eso para min é outra cousa". El mitin central de ACE finalizó con los asistentes entonando el himno gallego.

La tarde-noche comenzaba a hacerse fría. Ese viento impertinente que doblaba papeles la hizo poco apacible, tanto que ni el grupo heavy contratado para la fiesta de final de campaña pudo aguantar al personal en la Praza de A Palma, donde se podían ver ya esa hora (las 21.30) gentes con claveles rojos que habían cruzado la carretera PO-551. Llegaban procedentes de otra fiesta de final de campaña: la del PSOE, que momentos antes se celebraba en la Plaza das Pontes. Allí pequeño discurso de la candidata Ana Belén Martín y reparto de claveles, que la rosa está a un precio muy alto, dada la cotización del PSOE a nivel nacional. Faltaba históricos y a fe que sobró DJs. Alguien preguntaba dónde estaban los barones del partido. El BNG repartía programas en la estación marítima y recorría las calles principales de la villa en un sprint final.

Avante no realizó fin de campaña. Decidió mantener una reunión con jóvenes en la Alameda Vella, donde se dio cita, por supuesto, la candidata Ánxela Vizoso. Para hoy tienen previsto una gran comida. Ciudadanos estaba al lado, con su carpa naranja repartiendo globos y cantando canciones de Raphael, aquella de "Hoy puede ser una gran noche". Pero tampoco tuvo suerte. Ni cuando se escuchaba la canción de Coque Malla "No puedo vivir sin tí".

El gran mercadillo de los viernes de Cangas fue polo de atracción para los partidos políticos. Aunque sin licencia de ambulantes, ellos también acudían a vender. Por allí estuvo el BNG, el PSOE y el Partido Popular. Éste último partido acudió con una resucitada para la causa Corina Porro. Ya de noche, el PP cerró su campaña en el Auditorio con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, después de 27 reuniones y 33 actos. Allí disertó el candidato José Enrique Sotelo sobre el problema de los percebeiros y de uno de sus proyectos estrellas: el parque tecnológico de la pesca. Cangas Decide se fue a Salasón a despedir con buen ambiente la campaña electoral, con el candidato, José Luis Gestido, dirigiendo el entusiasmo.

En Moaña hubo diversión en el BNG en Domaio, con las regueifas; y música para bailar en la fiesta del PSOE, que celebró su acto de fin de campaña en el atrio de la Peregrina con el grupo Txiribit, mientras que Rosa Quintana hizo triplete con el PP. Antes de estar en Cangas estuvo en Moaña, en el pabellón Reibón y en Bueu. No hubo música de Bertín Osborne en Moaña.El independiente Javier Carro eigió el local social de Meira para su mitin de cierre de campaña.

Los partidos que concurren a las elecciones en Bueu escogieron diferentes escenarios para cerrar su campaña. El BNG culminó su serie de "roteiros" con un recorrido por la parroquia de Beluso, que concluyó con un mitin en la Casa do Pobo en el que el candidato, Félix Juncal, pidió el voto "para seguir soñando polo Bueu que levamos dentro" y expuso algunas de sus propuestas, como la creación de dos áreas de caravanas o una plaza pública en el centro de la parroquia.

El PP escogió el restaurante Loureiro para cerrar su campaña electoral. La candidata, Elena Estévez, estuvo arropada por varios miembros del gobierno de la Xunta de Galicia, como el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez; la conselleira de Mar, Rosa Quintana; o la expresidenta del Parlamento Pilar Rojo . Estévez pidió la movilización del electorado porque "aínda hai partido".

El PSOE y ACB En Marea organizaron también sendos actos con sus respectivos candidatos, José Manuel Vilas y Julio Villanueva. Los socialistas escogieron la antigua unitaria de Cabalo, en Beluso, para una charla con vecinos. El cierre de ACB incluyó un mitin en el Centro Social do Mar y un concierto en Banda do Río, con Wach McKaniján e os Outsiders.

Por su parte, Ciudadanos Bueu concluyó la campaña denunciando al BNG por una posible infracción de la Ley Electoral. El candidato, José Cruz, criticó el anuncio subido a la web y redes sociales del Concello de Bueu con la obra de A Pedra. "Anunciar un nuevo proyecto en plena campala es una clara infracción y hacerlo a través de la web del Concello constituye un beneficio para el BNG", afirma Cruz.