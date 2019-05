El PSOE llama a la movilización masiva del electorado de izquierdas en Moaña

El PSOE de Moaña, que ayer ofreció un mitin en Meira con su candidata, Marta Freire, a la cabeza, pidió una "mobilización masiva do electorado de esquerdas este domingo, un voto que foi maioritario nas eleccións xerais". Freire llamó a la izquierda "inconformista e non nacionalista, que defende a política como medio para transformar a vida dos veciños". Apeló a los vecinos que "queren que en Moaña se desenvolva un proxecto global, no que nin as fronteiras nin as bandeiras sexan un límite para a xestión municipal".

A nivel local prometió gestionar en Madrid la recuperación ambiental de la ensenada de Meira. "Somos o único grupo que sempre presentou enmendas aos orzamentos do Estado para que incluísen ao litoral de Meira". Propone tamén regularizar la sede de la SD Samertolaméu y gestionar con la Iglesia la puesta en valor de Bronlle.