La Xunta culpa a la Audiencia del trato deficiente al jurado del crimen de la desbrozadora

La polémica por la situación que tuvieron que vivir los once miembros del jurado que emitió el veredicto en el conocido como "crimen de la desbrozadora" de A Cañiza llegó ayer al Parlamento de Galicia. Cabe recordar que los miembros del jurado se vieron, tras finalizar una jornada de deliberaciones al filo de la medianoche sin alcanzar una resolución, a las puertas de la Audiencia de Pontevedra sin un lugar en donde cenar, y sin habitaciones reservadas para pasar la noche, cuestiones que tuvo que resolver a la carrera el propio tribunal a pesar de que se trata de una competencia de la Xunta de Galicia.

El asunto se abordó ayer en la Comisión de Xustiza del Parlamento a través de una pregunta formulada por la diputada socialista Patricia Vilán al director xeral de Xustiza, Juan José Martín, quien comparecía en la Cámara. Vilán acusó a la Xunta de "absoluta falta de previsión y de mala praxis" en este caso, que obligó a los miembros del jurado a recorrer media ciudad de Pontevedra a medianoche para encontrar un sitio en el que cenar (escoltados por la Policía, dado que deben estar incomunicados) y que tampoco contaron con suministro de agua durante las deliberaciones. Unas condiciones que Vilán calificó de "lamentables" al tiempo que criticó el "total desentendimento" del gobierno gallego en esta cuestión.

En su respuesta, el director xeral de Xustiza reconoció la competencia autonómica en esta labor de intendencia en los juicios que se celebran con jurado popular. Aprovechó su intervención para "lamentar todas las molestias que sufrieron estas once personas, con nombres y apellidos" los días 1 y 2 de abril.

No obstante, a continuación pasó a descargar toda la culpa de esta situación en la propia Audiencia Provincial al señalar que no se les comunicó "en ningún momento" que el jurado estaba deliberando y que necesitaban esta atención, asegurando que se enteraron de estas "disfunciones" por la prensa. Añadió que en la delegación territorial de Pontevedra de la Xunta hay unos funcionarios habilitados para estas cuestiones (funcionarios que Vilán recordó que en la Audiencia nadie vio en los últimos diez años). Por último, aseguró que en la Xunta "se trabaja hasta las tres de la tarde, como mínimo todos los días" para luego señalar que "no sé si en los juzgados se hace lo mismo".

Vilán lamentó ayer que el gobierno gallego, ante estos hechos, haya reaccionado "tirando basura" contra los trabajadores de la Audiencia de Pontevedra y concretamente de una sección, la segunda, que es "la más diligente de España" según las estadísticas judiciales. El director xeral respondió que "será la más diligente dictando sentencias" pero "no en esta infraestructura". Juan José Martín asegura que van a "depurar responsabilidades" para que una situación así no vuelva a ocurrir.