Feijóo pide "tranquilidade" a los vecinos de Ons y garantiza su acceso a la isla

El presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, visitó ayer Bueu dentro de un acto de la campaña electoral de las municipales. Fue una visita a la depuradora de moluscos que la cooperativa Cabo de Cruz posee en Beluso, donde aprovechó para mandar un mensaje al Gobierno central reclamando seguridad jurídica para estas concesiones. Pero, en clave local, el mensaje más esperado era otro y estaba relacionado con la isla de Ons y los isleños. "Tranquilidade absoluta para eles, para a súa familia e amigos. Tranquilidade absoluta porque o seu acceso está garantido", afirmó Núñez Feijóo al lado de la candidata del PP de Bueu, Elena Estévez. Al mismo tiempo anunció inversiones dentro del Área de Rehabilitación Integral (ARI) y un proyecto que puede llegar a los 2 millones de euros para dotar por fin de energía las 24 horas del día a la isla.

El presidente autonómico aprovechó para cargar contra el gobierno local, al que acusó de "manipulación" y "difamación". "Nunca crin que en época electoral se poidese manipular deste xeito. Parece que para algúns vale todo, pero na miña opinión non é así", afirmó. Al ser preguntado por las condiciones de acceso a la isla de Ons por parte de los isleños y de su círculo familiar y allegados aseguró que "imos a garantizar que non teña problema para acceder" y afirmó que la polémica de las últimas semanas se debe a un pleito o problema "que non existe, ese pleito é interesado". Feijóo defendió la gestión de la Xunta de Galicia en la isla de Ons, como la regularización de la posesión de las casas por parte de los vecinos con concesiones de 75 años o la inversión de medio millón de euros prevista en rehabilitación a través del ARI. En el otro extremo situó al gobierno local de Bueu. "Nunca lle interesou a illa, nin os illáns nin investiu un só euro", acusa.

El presidente de la Xunta de Galicia se mostró convencido de que la declaración de Ons y del resto del Parque Nacional Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco servirá para revalorizar las casas y el turismo en la isla. Una de las principales preocupaciones de los vecinos es el suministro de energía eléctrica, que por ahora se sigue prestando por horas y a través de generadores. Feijóo avanza que la Xunta ha encargado a una consultora un estudio para poder dotar al archipiélago de electricidad durante las 24 horas del día, siempre en el marco de las energías renovables. "Son os técnicos os que teñen que deseñar as alternativas: xa sexa a través dun solo tipo ou a través dun 'mix' enerxético", apuntó. La inversión prevista es de 2 millones de euros, que se prevé acometer con fondos de la Unión Europea.

Antes de visitar las instalaciones de la depuradora de moluscos de Beluso, Núñez Feijóo reclamó al Gobierno del Estado y sobre los cambios en la Ley de Costas, que "no juegue" con este tipo de industrias asentadas en el dominio público. Insiste en que es un sector "definitivo" para Galicia y exige seguridad jurídica para las empresas. Esto implica que "as cousas sigan como estaban" y que las prórrogas de las concesiones "se den y sexan automáticas sempre que se cumpran os requisitos". "Espero non ter outro disgusto mási como o que estamos tendo co sector forestal e electrointensivo", zanjó el presidente de la Xunta de Galicia.