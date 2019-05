Cuando vota la capacidad

El local de Asociación de Madres y Padres de Minusválidos Psíquicos de O Morrazo (Aspamsim) fue un oasis en la campaña de las municipales para los candidatos a la alcaldía de Cangas. No hubo contienda electoral y una y otra vez los candidatos repitieron que sus programas se parecían mucho y que solo les separaban pequeñas cosas, porque lo importante en estas elecciones era Cangas. Las preguntas que los discapacitados realizaron ayer a los cabeza de lista estaban relacionadas con las barreras arquitectónicas, con los lugares de encuentro y con qué harían por ellos.

Iris Curra Mariño tiene síndrome de Down y a sus 22 años estudia en la Universidad de San Pablo-CEU, en Vigo. Su pregunta dejó en silencio por unos instante la sala principal de Aspamsim: "¿Yo podría formar parte de vuestras listas?". El primero en contestar fue Xosé Manuel Pazos (ACE), que había sido profesor de ella en el colegio publico. Dijo que sí, porque cualquier persona que vive en un lugar o en un barrio sabe perfectamente lo que hace falta y cómo se podría solucionar y las candidaturas se nutre de esas personas, no de seres de otras galaxias. El número 4 del PSOE , Fernando Quinteiro, habló de valor que en la educación se otorga ahora a la diversidad y animó a que personas como ella, que van abriendo camino, que se pongan los objetivos más grandes. Y también hubo otra en la que cundió el pánico entre los alcaldables: "Voy a votar, pero tengo que pedir ayuda¿En qué os diferenciáis?" Hubo quien dijo por las caras, por las fotografías, por los programas. Ánxela Vizoso comentó que no son solo ellos tenían ese problema, le pasaba a mucha otra gente de Cangas. Ahí fue cuando José Enrique Sotelo (PP) comentó que "todos coincidimos en que lo que buscamos es lo mejor para Cangas. Somos muy diferentes, pero coincidimos en muchas cuestiones.

Hubo quejas sobre la falta de espacios para ellos y se les animó a ocupar las plazas, sin sentirse diferentes, al tiempo que también se incidió en que el deporte como ocio es una fórmula ideal para que ellos se sientan realizados y encuentren espacios propios

También preguntaron los usuarios de Aspamsim por las barreras arquitectónicas. Hablaron de las dificultades que tenían para subir a las aceras. La representante del BNG, Mercedes Giráldez, habló de las luchas con las empresas constructoras para que entendieran esta necesidad. La ley de accesibilidad permite en la acera 5 centímetros, algo con lo que no esntá conforme la dirección de Aspansim ni tampoco los políticos locales, conscientes de que dos centímetros es mucho para personas con movilidad reducida.

Ánxela Vizoso (Avante!) recogió el guante lanzado sobre caminos seguros y explicó la necesidad de buscar fórmulas para que en los caminos y carreteras del municipio puedan cohabitar peones y vehículos. .