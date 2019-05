Senra pide a la CE retirar los cambios del reglamento de pesca

La eurodiputada, candidata de En Marea-Compromiso por Europa a las elecciones europeas del próximo domingo 26, Lidia Senra, visitó ayer el puerto de Cangas, en compañía de la Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), que también realiza campaña para las elecciones municipales. Senra se comprometió a seguir trabajando para que se retire la propuesta de la Comisión Europea (CE) de modificación del Reglamento de control de pesca, un documento del que ya ha hecho seguimiento desde su Grupo Confederal de Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), dentro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

"A Comisión de Pesca non chegou a fixar aínda a súa posición e nós seguiremos traballando no próximo mandato para que se retire esta proposta de modificación, porque supón engadir novas trabas para a pesca artesanal e a pequena escala. Implicará un aumento grande da burocratización, algo que os pequenos barcos non teñen capacidade de asumir", señala la candidata.

Igualmente, se comprometió a seguir dando la batalla para que la CE implemente medidas que hagan cumplir la resolución del Parlamento Europeo adoptada en este mandato y en la que, a propuesta de la misma, se introdujo la exclusión de las TACs y cuotas de pesca artesanal accidental en aguas interiores. "O reparto xusto e equitativo das cotas pesqueiras seguirá sendo unha das súas principais liñas de actuación", añadió la eurodiputada que también defendió la necesidad de establecer medidas que rematen con la discriminación laboral de las mujeres en el sector de la pesca y de subir el coeficiente reductor al 0.3 para todos los colectivos que estén por debajo, como son las rederas.