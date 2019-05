El PP reitera que el gobierno engañó a los vecinos

El grupo muncipal del PP, a través de su responsable de asuntos económicos, Pío Millán, asegura que Cangas estuvo cuatro años en un continuo engaño y estafa por parte del gobierno. Se pregunta ahora dónde se encuentran las promesas de arreglar los problemas de ciclo del agua y su pretendida municipalización, "o que está claro é que xa crearon máis problemas neste tema e non solucionaron ningún". Recuerda que el actual gobierno aprobó en dos ocasiones iniciar un expediente para la rescisión del contato por incumplimiento de la concesionaria y en las dos ocasiones dejó que caducaran los expedientes.

"Está demostrado que cada decisión que toma o goberno de Cangas sobre o Ciclo Integral da Auga aparece un novo problema máis difícil de solucionar que o anterior. É, sobretodo, que as persoas que gobernan en Cangas non lle importa nada o dano que están causando nese asunto, nin se responsabilizan ni o máis mínimo das consecuencias que están acarreando as súas decisións, como as sentencias condenatorias, a caduciadade dos expedientes e al falta de fundamentos en opinión do Consello Consultivo". Pío Millán manifiesta que es grave, si se confirma, que la empresa concesionaria solicitara permiso para realizar una inversión necesaria en la EDAR y desde el Concello no se le permitió realizar ninguna actuación. "Sobre todo, vendo que o nivel de deterioro de esta instalación está provocando unos niveles de contaminación nos seu entorno moi graves, como podemos comprobar nas recentes datas. Ante este feito de non deixan arranxar a EDAR, algún membro do goberno de Cangas debería dar explicación e asumir responsabiiidades políticas porque o dano é moi grave."