Los consejos pastorales de Tirán y Moaña se reúnen en apoyo al párroco

La campaña de recogida de firmas iniciada en Moaña por un grupo de una docena de vecinos para pedir el cese del párroco de Moaña y Tirán, José Luis Muñiz, alegando sus "obsesiones por hacer obras y pedir dinero" y por sus "faltas de respeto a las tradiciones locales", despué sde la dimisión de la comisión de fiestas de Os Remedios y que no se celebraran las verbenas, sólo actos religiosos, ha hecho reaccionar a los consejos pastorales de ambas parroquias. Hoy se reúnen a las 20:30 horas en el salón parroquial del Carmen para mostrar su apoyo al cura que ayer rechazó realizar declaraciones para evitar más controversia.

Mari Álvarez, que es secretaria del consejo pastoral del Carmen, asegura que ella solo puede decir cosas a favor del párroco, por lo menos a título particular, que aunque discrepa con él en algunos asuntos "como con cualquier humano", está de acuerdo con su comportamiento como sacerdote "porque cumple con el libro y con la obediencia a su obispo, algo que hoy en día no tiene precio". Añade que cuando él llegó en 2013 se encontró que las iglesias del Carmen y de Tirán tenían serios problemas de humedades y retomó las obras para concluir las torres del Carmen -ahora está en tramitación la licencia para la segunda torre- y arreglar el tejado y restaurar Tirán, gracias a lo cual salió a relucir la antigua puerta medieval y el proyecto fue premiado por el Colegio de Arquitectos de Galicia.

No cree que el párroco esté obsesionado con gastar mucho dinero en obras, como dicen estos vecinos en la hoja de recogida de firmas, y señala que lleva las cuentas con total transparencia. Solo hace falta acudir a los tablones de anuncios de las iglesias. En la de Tirán dejó expuestas al público las cuentas de las últimas fiestas de Os Remedios, con un superávit de 300 euros.

Fuentes consultadas atribuyen el origen de esta campaña contra el párroco a la división que ya se arrastra en la parroquia desde hace 16 años por la polémica marcha del coadjutor del Carmen, Marcelino Somoza, a quien el Obispado le dio destino en A Coruña lo que provocó manifestaciones de los vecinos. Muchos ven que detrás de esta campaña están feligreses de aquella corriente que también hicieron la vida imposible al párroco que le sucedió y antecesor del actual,Manuel Rey, cuya familia dicen que recibió amenazas y tuvo que actuar la Guardia Civil. También consideran que detrás están personas a favor de la antigua comisión de fiestas dos Remedios que dimitió a finales de 2017 por diferencias con José Luis Muñiz, cuando éste les pidió las cuentas de las fiestas, ya que desde hacía cinco años no se presentaban y no estaba de acuerdo con el derroche de tanta verbena cuando la iglsia se estaba cayendo. Los feligreses que apoyan al párroco creen que hay una enquina contra él, "cuando él no se lleva nada de dinero, aunque no esté obligado a tener voto de pobreza". Bromean de que en estas parroquias habrá que hacer un casting para seleccionar a los sacerdotes porque nunca nadie vale.