"Respiro los gases de la red de fecales"

El vecino de A Guía y excartero de Meira Aurelio Freire continúa sin que el Concello le ponga solución al problema de las arquetas de saneamiento del camiño de Carballeira, en O Latón, frente a su vivienda, que quedaron tapiadas con unas obras de asfaltado que realizó el Concello y por el que asegura que está "comiendo los gases de las tuberías fecales". Culpa de ello a una persona que se cree que el Concello es de ella", en alusión a la concejala de Servicios y teniente de alcalde, Marta Freire, a la que critica al igual que culpa a la alcaldesa, Leticia Santos: "Llevo dos años esperando que me destapen mis arquetas; me las taparon o me las mandaron tapar frente a mi vivienda".

Aurelio Freire quiere dejar claro su malestar con la falta de respuesta del Concello a una situación que le perjudica y recuerda que él fue operado a vida o muerte de un cáncer de esternón: "Ilustrísimas mandatarias de Moaña ¿qué se creen y por qué no cumplen con los ciudadanos que es para lo que están? ¿no se dan cuenta de que somos los que pagamos esos abusivos sueldos con las contribuciones y con mucho sudor? No merecemos ser pisoteados por ustedes que están de okupas temporalmente. Con mi voto o sin mi voto, tienen la obligación de cumplir con todos por igual, ya que se les nota mucho el plumero. Es una pena que estén dividiendo el pueblo, los que son de sus partidos son los buenos y los de los otros, son basura.", señala.

Recurre a cierto sentido del humor para decir también que "los de Capitanía prohibieron atracar en las Cíes y ustedes acabarán en prohibir a los niños que no son de sus partidos que jueguen en el parque frente al Concello."

Así y "por todo lo que veo, pido a todos los moañeses que destapemos esta farsa de mentiras que nos cuentan para seguir en el sillón y a cambio de conservar el circo frente a Casqueiro, dar algunas llaves de Moaña, dedicar calles a los suyos, de grandeza, gente que comió de Moaña y yo sigo comiendo la basura de las tuberías por pertenecer a otro partido". No puede en su situación más que pensar en épocas pasadas "en el franquismo en donde todo estaba prohibido. Ahora si no eres del partido agrupación tenemos que pedir permiso para hablar con los mandatarios. ¡Qué bien pintan el parvo incluso sin conocerte cuando piden el voto, te pasan la mano por la espalda como si fuera la familia y después de salir agrupándose ya te miran como si fueras un cerdo!".

Añade que es una "agonía volver a esperar cuatro años más para que por casualidad salga algún honrado y me destapen las arquetas porque ya no aguanto más. Me gasté 10 millones de las antiguas pesetas en la Clínica de Navarra en curarme y ahora me matan los gases de la porquería que entra en mi vivienda por culpa de las ilustrísimas mandatarias de Moaña que no reparan lo mal que hicieron y al no pertenecer a la secta, peor.". Dice que esperará "al próximo mandato a ver si no salen lo de los lazos amarillos o los que pactan con asesinos y etarras de ETA. Si así fuera vendo todo y me cambio de pueblo como hacen muchos catalanes".

Deja claro que es antipolítico, "solamente doy mi voto a la candidatura que trabaja por Moaña sin pensar en el partido y menos en sus intereses" y recuerda que él ayudó en lo que fuera a favor del pueblo. En el año 79 dice que su mujer y él pidieron un préstamo para comprar el atrio de A Peregrina, en Meira pagando los del lugar de O Latón cuotas mensuales para amortizarlo. Estando de carteros su esposa y él también dice que para evitar el embargo del piso a un compañero de Correos pidieron otro préstamo para liquidar el embargo que aquella familia tenía y lo lograron, poco a poco, con cuatro carteros más. En el año 80 recuerda que impugnaron a una directiva franquista que quería el campo de A Xunqueira, terreno de Meira, para toda la vida "y allí estaba como vicepresidente, nos llamaban "la sombra negra", pero lo logramos. En 1993, como presidente de aguas, estando los manantiales solo con 50 litros de agua y con algunos de la directiva se pusieron en marcha porque venían las fiestas y no había agua. Fueron a Meira de Arriba "en donde tenía muchos amigos como cartero y pedimos dejar pasar por unos días el agua del río dos Ladróns. Nos dieron el permiso con el compromiso, al pasar las fiestas, de cortarla. Esa noche intentaron agredirnos por esta cuestión, gente que no quería darnos el agua. Al otro día solicitamos en el Concello el agua de Vigo que tenemos actualmente. La gente no sabe lo qué acarrearon estos problemas a mi persona".

Por eso y criticando a Marta Freire, pide que en las elecciones venga una persona "que defienda el pueblo para corregir estas injusticias de venganzas".