El PP de Moaña promete un parque infantil en la Finca Pazó de Quintela

El candidato del PP de Moaña, José Fervenza, prometió que, si regresa a la Alcaldía, el barrio de Quintela tendrá un parque infantil y otro biosaludable. Se construirán en la parcela de la Finca Pazó. Asegura que es una respuesta a una demanda vecinal desde hace años. "Quintela es uno de los pocos barrios que no cuentan con un parque, a pesar de ser una de las zonas más pobladas de Moaña", recuerda. Asegura que la inauguración de la escuela infantil, durante su mandato, fue "la primera piedra de un plan ambicioso para devolver la finca y su entorno al vecindario".

Dentro de esta campaña "en positivo y alejada del populismo y la confrontación", Fervenza pretende cerrar este proyecto vecinal en Pazó con el acondicionamiento de una de las viviendas anexas para convertirla en un centro sociocultural para uso y disfrute vecinal. El objetivo es que se use por asociaciones del barrio "porque no es de recibo que Quintela no tenga ni un solo inmueble abierto a los vecinos mientras hay casas cerradas", concluye.