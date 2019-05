El Consello Consultivo devuelve al Concello el expediente de anulación del contrato con la UTE

El Consello Consultivo de Galicia devuelve al Concello de Cangas el expediente abierto a la empresa concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, a través del cual el gobierno municipal pretendía la anulación del contrato. El concejal de Facenda, Mariano Abalo, se basó en un informe de Intervención del 16 de julio de 2018, en el que se apreciaba una discordancia entre el importe fijado para la cuota fija de saneamiento establecida en el anteproyecto de explotación elaborado en la fase de preparación de contrato y la contenida en el documento de formalización. Concretamente, la diferencia estriba en que la tarifa de saneamiento que se aplica, es superior a la que reconoce el pliego, según el gobierno local. Abalo cifraba el "desfase" en 132.000 euros anuales por aplicar tarifas superiores a las licitadas.

El gobierno había optado por esta fórmula de la anulación de contrato como la más rápida para romper con la concesionaria, en vez de esperar a finalizar el expediente de la rescisión del contrato por incumplimiento.

El Consello Consultivo de Galicia acuerda devolver el expediente, sin emisión de dictamen, debiendo, una vez completadas las actuaciones requeridas, someter de nuevo el expediente al dictamen de este órgano consultivo. En su acuerdo manifiesta que resulta preciso retrotraer las actuaciones para que, previa solicitud de los informes que se consideren oportunos y después de conceder nueva audiencia a la mercantil adjudicataria, se formule una propuesta de resolución que incorpore al análisis de los particulares de la alegación realizada por la concesionaria y desatendida en la actuaciones que preceden, realizando el pronunciamiento que en derecho proceda a partir de su consideración. El Consello Consultivo entiende que el Concello de Cangas no ha acreditado su petición de resolución de contrato, que no quiso contra argumentar a las alegaciones de la UTE Gestión Cangas, en las que claramente se indica que el contrato de adjudicación y el pliego (24.10.2014), elaborados por el Concello, son los que fijan las tarifas de saneamiento que ahora el propio Concello utiliza como causa de nulidad. Este órgano consultivo vuelve a llamar la atención al ayuntamiento por pretender cancelar el contrato del agua sin argumentarlo.

"Examinadas as actuacións practicadas obsérvase que esas non acadaron o exame de complitude requerido, motivando a existencia dunha creba formal que esixe que se deba retrotraer as actuacións para enmendar daquela. Así, o Concello aprecia a esixencia da causa de nulidad no documento de formalización do contrato por existir unha discordancia entre o importe signado á cota fixa de saneamento (5,1 euros) fronte ao establecido no antepoxecto de explotación (3,5 euros) elaborando na fase de preparación do contrato e ao que se remite o prego de condicións administrativas particulares. A adxudicataria do contrato alega que tal variación non existe porque os termos do anteproxecto son contadictorios ao respecto da cota fixa de saneamento, establecéndose distintas contías en diversos apartados, e sendo desaxustados o cálculos do estudio de viabilidade respecto dos ingresos de saneamento, que non son posibles coa cuota que Administración entende aplicable".

El Consello de Consultivo de Galicia también señala que en todo lo actuado no fue objeto de consideración ni análisis de una alegación realizada por la entidad adjudicataria en trámite de audiencia del procedimiento y retirada después ante este Consello Consultivo, en el que se pone de manifiesto que en la fase pevia a la licitación, na mercantil dirigió al Concello una cuestión al respecto de la interpretación del anteproyecto de explotación, referido expresamente como valor de la cuota fija de saneamiento el de 3,5 euros para poner de manifestó el diferencial de ingresos que correspondería a los previstos, a lo que la entidad local responde que "el solicitante indica una cuota fija que no corresponde a la realidad, debe examinar la documentación, anteproyecto y acuerdo de aprobación definitiva de correcciones.

El Concello de Cangas, según el régimen de funcionamiento del Consello Consultivo, dispone de un plazo de dos meses desde la recepción del acuerdo para que aporte la documentación que existe el mencionado órgano consultivo.