Avante retira a súa proposta de debate pola negativa de PP e PSOE a participar

A falta de implicación do PP e do PSOE impedirá o debate que Avante - Candidatura Veciñal tiña previsto celebrar mañá pola tarde no Auditorio municipal coa participación das sete formación políticas que optan á Alcaldía de Cangas, segundo comunicaron os seus promotores, que lamentan que se prive á cidadanía de asistir á confrontación de ideas e propostas para os vindeiros catro anos.

"Consideramos o debate como unha ferramenta útil para a cidadanía, de cara a comparar propostas e modelos para o Concello de Cangas, máis alá dos parciais mitins, onde cada partido expón a súa propaganda", sinalan os representantes de Avante - Candidatura Veciñal, que hai xa tres semanas fixeron a proposta dun debate público durante a campaña, no Auditorio municipal e aberto ao público. A iniciativa foi ben acollida, tanto pola veciñanza como polo resto das candidaturas, aseguran, e nun primeiro momento ningunha mostrou a súa oposición pública a acudir, polo que os promotores convocaron e mantiveron unha xuntanza cos representantes políticos, os que o PP e PSOE xa non acudiron a consensuar os detalles do evento.

"Coa esperanza de que cambiasen de postura, definimos os detalles: día e hora, formato homologable ao doutras eleccións e contactamos cunha periodista de recoñecido prestixio para a moderación", apuntan, pero onte o Partido Popular "escúsase en que ten a axenda ocupada e o PSOE non atende as nosas comunicacións. Sen estas dúas forzas, que entendemos que aspiran a convencer á veciñanza para acceder ao goberno de Cangas, vémonos na obriga de cancelar o pretendido debate", lamentan, e anuncian que levarán á próxima corporación unha proposta para realizar debates en campaña. "Tras comprobar a falta de vontade destes partidos para confrontar ideas e proxectos diante da veciñanza, promoveremos un acordo plenario para celebrar estes debates no sucesivo, como xa sucede noutras administracións locais", conclúen.