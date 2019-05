"Urbanizaremos Sisalde e, se o Sergas quere outra parcela, que chame a unha inmobiliaria"

-Pensa que tras o 26M o Sergas aceptará a parcela de 2.066 metros cadrados para o centro de saúde?

-Creo que si, pero iso demostrará que a Xunta se aliñou co PP de Moaña para bloquear todo aquilo que se propón dende o goberno municipal, non vendo máis alá de que impiden o dereito da xente de Moaña a ter un centro de saúde digno, como teñen os concellos veciños. Iso si, Moaña non vai regalar a parcela se a Xunta non garante que mantén aquí os servizos de urxencias e odontoloxía. Cando menos deberiamos mellorar os servizos que temos. Nunca perder os actuais.

-Se mantén a Alcaldía se executará a urbanización da parcela actual?

-Imos seguir adiante e poñer a parcela actual a disposición da Xunta. Se eles prefiren outra, que chamen a unha inmobiliaria e a merquen. Moaña non lle vai regalar outra parcela ao Sergas. A que hai é perfectamente válida para o centro de saúde.