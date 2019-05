El PP cangués dotará cada obra pública con una pieza artística

"Cada obra pública contará cunha peza artística de polo menos o 1% do orzamento municipal" para esa actuación. Es uno de los compromisos del PP para el área de Educación e Cultura si recupera el gobierno de Cangas. La creación del Museo do Mar en las naves de Ojea, firmar convenios de colaboración con los colectivos culturales o de un plan estable de actividades anuales en el Auditorio son otras propuestas de los populares, que también se comprometen a potenciar eventos como Arte no Morrazo, Argálica, Feira do Libro, Mostra de Teatro o Salón do Cómic.

Visitas a las parroquias

La candidatura del PP, que encabeza José Enrique Sotelo, continúa escuchando las demandas sociales y explicando su programa en cada lugar. Para Balea plantea recuperar la senda costera y crear una senda por el río Pontillón, además de mejorar la estación depuradora (Edar). En Liméns anuncia la eliminación de vertidos y la continuidad de la senda costera hasta Nerga.