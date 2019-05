"O bipartito estivo unido nos temas importantes"

-Estaría disposta a repetir un goberno de coalición co PSOE?

-Acataremos a decisión que adopte a veciñanza. A representación que nos outorgue será o que asumiremos. Pero si temos claro que Moaña precisa dun goberno de progreso. Non pode voltar a caer na parálise, por iso pido que a xente acuda a votar masivamente. O que podo dicir é que as relacións do bipartito foron exemplares. Estivemos unidos en todos os temas importantes de Moaña e priorizando un programa de goberno conxunto. Tivemos capacidade de facer equipo e de integrar á veciñanza na toma de decisións.

-Teme que o "efecto Pedro Sánchez" prexudique ao BNG en beneficio do PSOE?

-Creo que as Xerais non se poden extrapolar ás municipais. De todas maneiras, nós nas xerais tamén duplicamos os votos. Pero hai que ver os escenarios dende distintas ópticas. Estou convencida de que a tendencia é que a veciñanza aposte por gobernos de progreso.

-Se repite na Alcaldía, cando terá solución o remate do paseo de Seara?

-Creamos unha mesa de diálogo coa man tendida a todos os colectivos, que coñecerá en breve o anteproxecto que se presentará ante Costas e Patrimonio para poder solicitar a concesión da zona dos estaleiros e para poder actuar. Cremos que moi pronto poderemos presentar ese proxecto básico, pero antes convocaremos á mesa. A rehabilitación das carpinterías iría nunha segunda fase.

-Cando teñen previsto liquidar toda a débeda do Concello?

-En 2023. No seguinte mandato o Concello quedaría sen débeda. Estaría a cero a débeda histórica coa Mancomunidade e os préstamos do Plan de Pago a Proveedores. É o resultado dunha xestión ordenada e dun equipo preparado, centrado en atender ás necesidades reais da veciñanza e non nas leas internas, como teñen outros grupos políticos.