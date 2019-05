Nexia pavimenta viales de Cangas el fin de semana y al PP le huele a electoralismo

Operarios de la empresa Nexia, con maquinaria pesada, trabajaron ayer por la mañana en el entorno de la plaza de abastos de Cangas realizando tareas de fresado y asfaltado de la calzada, unas tareas que, según la concejala de Obras e Servizos, Mercedes Giráldez, forman parte del Plan Concellos, que financia la Diputación, y que están "programadas desde hai meses". Al PP, sin embargo, le resulta sospechosa esta frenética actividad en un sábado de puente festivo y en vísperas electorales, aunque prefiere darle la bienvenida y atribuirlo a la "improvisación" del tripartito.

"Que pasaría noutros momentos se a oito días dunhas eleccións se puxeran a asfaltar un sábado en pleno centro de Cangas?", se pregunta la formación que lidera José Enrique Sotelo, que le da una respuesta: "Seguramente os que hoxe están no goberno falarían de compra de votos por chapapote, actuación caciquil". El PP cangués opta por ser más suave y concluye que "ainda que sexa tarde, mal e a rastras, benvido sexa", pero añade que se trata de "unha mostra más de improvisación" de los gobernantes municipales, a los que ven más voluntad de "investir en pancartas" que en cumplir sus obligaciones institucionales.

Las críticas por estos trabajos en un sábado plena campaña electoral llegaron también de otros ámbitos, como los comerciantes de la plaza de abastos y su entorno. La propia edil de Obras se hizo eco del "ruxe ruxe" y aclaró que todo el proceso sigue la tramitación legal. Se licitaron, decidió la mesa de contratación y se adjudicaron a Nexia, a finales de abril, unas obras de pavimentación que se reparten entre todas las parroquias y que lleva tiempo acometer. Según Giráldez, en ese listado figuran los viales de A Barreira, en Vilanova (O Hío), Cova da Galiña, Outeiro Agudo y Bouza da Laxe (Aldán), O Enxerto y Alcalde Agustín Echeverri (Darbo), A Pereiriña y A Rúa (Coiro), así como el entorno de la plaza de abastos. "Non son preferencias políticas. É sábado porque a empresa non podía facelo noutro días", reitera la edil del BNG, que advierte que la ejecución de las obras se prolongará "meses" y ya terminarán con la próxima corporación. "Non se pode paralizar un Concello por estar en eleccións", concluye.