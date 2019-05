Leticia Santos "Con 1,5 millóns, acadamos o investimento social máis alto da historia de Moaña"

O BNG aspira, con Leticia Santos á fronte, a conservar a Alcaldía de Moaña.

-Como leva a campaña?

-Pois con moitas ganas e ilusión. A xente nos traslada o seu cariño e iso é supermotivante.

-Afróntase moi distinto a segunda campaña que a primeira?

-É diferente da primeira. Hai catro anos era todo novidade. Era un reto importante porque a xente non me coñecía. Agora é outro punto de vista. Afortunadamente manteño o meu equipo e incorporo a xente con moitísimo talento e capacidade de traballo. Son unha persoa nerviosa de por si pero, nesta campaña, en vez de nervios estou moi emocionada pola simpatía que está a despertar o BNG.

-Percibe que pode ser a primeira forza de Moaña?

-Si. Os actos están a ser moi numerosos. A xente nos traslada que está con nós.

-Pensa que o PP pagará ás horas baixas a nivel estatal, ou as locais son distintas?

-Creo que o PP de Moaña non soubo estar á altura da confianza que lle depositou á veciñanza, porque se aliñou coa Xunta en temas tan graves como que retirasen o reforzo médico das urxencias, porque non apoiaron as nosas reivindicacións nin participaron na mesa da sanidade. Tamén en Sisalde, porque agora que se está avanzando na urbanización da mesma parcela que tiña Fervenza cando era alcalde non ten sentido que a Xunta diga que non vale e Fervenza diga que pode resolvelo. A parcela é esa, leva sendo a mesma todo o tempo.

-Prexudica á esquerda que formacións estatais de dereitas como Ciudadanos ou Vox non se presenten en Moaña?

-Penso que a veciñanza de Moaña está perfectamente representada cos partidos políticos que concorremos. A xente ten claro que defende cada quen.

-Pensa que XM apoiaría un goberno do PP se suma?

-Estou segura de que Carro sumaría co PP encantado. Por iso á xente ten que decidir se quere manter un goberno de progreso ou voltar á paralise dos cantro anos anteriores con Fervenza na Alcaldía, onde o Concello estaba arruinado e non había nin propostas nin actividade. Todo iso mudou dende 2015. Reducimos a débeda en 8 millóns de euros e duplicamos o gasto social. Con 1,5 millóns de euros é a contía de investimento social máis alta da historia do noso Concello. Que non seremos capaces de facer coa situación actual, moito máis favorable que a de 2015?

-Pensa que a veciñanza botou en falta unha gran obra nestes catro anos?

-A mellor obra que podiamos facer por este Concello foi mellorar a calidade de vida da veciñanza, e iso si que o conseguimos. Pese a atopamos un Concello na ruína, en 2019 investiremos 3,7 millónes de euros nas obras priorizadas porla veciñanza.