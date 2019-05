El debate en Bueu lo promovía Daniel Chapela y no la Axencia de Lectura de Meiro

El voluntario que se encarga de la Axencia de Lectura de Meiro, Daniel Chapela, precisa que la oferta de celebrar un debate electoral con las candidaturas de Bueu no partió de la Axencia de Lectura, sino que fue suya a nivel personal. "A idea era celebrar ese posible debate no Centro Social do Mar e buscando un moderador que fose imparcial", explicaba ayer. Finalmente ese encuentro entre los aspirantes a la Alcaldía no se celebrará ya que tanto el BNG como el PSOE descartaron su participación debido a que la propuesta llegaba tarde y a las formas.