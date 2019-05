El BNG apoya a los empresarios para desarrollar suelo industrial en A Portela

La candidata del BNG a la Alcaldía de Cangas, Mercedes Giráldez, y otros miembros de su candidatura mantuvieron un encuentro con miembros de la asociación de empresarios de A Portela para presentarles su programa de Promoción Económica e Emprego y mostrarles su apoyo al proyecto de "parcelación do polígono", que ponen de ejemplo "como xerador de emprego e riqueza para Cangas e O Morrazo". La formación nacionalista destaca que las prioridades de los empresarios "coinciden coas bases que inclúe o programa electoral do Bloque", se mostró "receptiva" con los planes del colectivo, mostró "todo o seu apoio ao desenvolvemento de melloras do polígono" y puntualizó la "importancia que tanto o goberno municipal como a Xunta deberían ter con todo o proceso". El presidente de la asociación, Cándido Santomé, trasladó a la candidata del BNG a la Alcaldía de Cangas "a necesidade de que o novo PXOM contemple a posibilidade de ampliación e parcelación dos terreos do actual polígono", según trasladaron los representantes de la candidatura.