Descartada la cuota lineal de 50 kilos durante todo el año

La Federación de Pontevedra solicitó que para la próxima campaña se fijase un tope de capturas lineal de 50 kilos por tripulante enrolado y a bordo y otros 50 por barco. Esta propuesta finalmente no saldrá adelante porque no contó con el apoyo de las federaciones de A Coruña y Lugo. De este modo se mantendrá el sistema actual: una cuota de 30 kilos para los meses de julio y agosto y 50 kilos entre septiembre y mayo. La consellería sí que accedió a la petición de levantar la obligación de que las boyas de los aparejos llevasen una identificación electrónica, un requisito que solo se exigía a la nasa pulpo. Eso no significa que no estén identificadas puesto que deben llevar un identificativo con el folio y nombre del barco. "Era un sistema que non tivo a eficacia que se agardaba e a Xunta traballa noutro tipo de verificación máis efectiva, que cando esté lista aplícarase a todas as artes de pesca", afirma José Manuel Rosas.