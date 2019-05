ACE firma un compromiso para impulsar los servicios públicos en el Área Metropolitana

"As candidaturas municipalistas da área metropolitana de Vigo comprometémonos a pular pola construcción dun Área Metropolitana solidaria, xusta e sostible para a nosa contorna e a nosa veciñanza". Así comienza el "compromiso pola construcción dun área metropolitana solidaria e con servizos públicos", un documento que firmaron ayer los representantes de las formaciones políticas que concurren a las elecciones municipales del próximo domingo bajo el paraguas común de "Son", entre ellas Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Su candidato, Xosé Manuel Pazos, incide en que el Área Metropolitana debe ir más allá de la colaboración en agua o transporte, para los que pide recuperar la gestión pública, y aboga por ampliar sus competencias.

"Comprometémonos a traballar por un espazo no que compartir servizos públicos en igualdade para a veciñanza dos nosos concellos, así como pola recuperación de servizos privatizados para a cidadanía", prosigue el texto rubricado por ACE y otras siete formaciones del mismo signo de Baiona, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, Redondela y Vigo en un encuentro en el que participó el regidor cangués. "Comprometémonos a traballar pola cooperación real entre os concellos da contorna, baseándonos no principio de solidariedade e de irmandade", continúa el documento, que concluye reafirmando el compromiso de "loitar para a recuperación cara ao público de servizos como a auga e o transporte, nos que prime a calidade e a garantía do servizo á cidadanía sobre calquera outra cuestión, e no que todas as persoas teñan sempre, e en toda circunstancia, acceso pleno aos mesmos".