Victoria Portas reivindica un goberno de mujeres

Victoria Portas, número dos de la candidatura de ACE, reivindica con sus compañeras de lista un gobierno de mujeres. Portas manifestó que "queremos unha vila para as mulleres, que teña en conta as nosas necesidades e que non escoiten cando berramos alto. As mulleres chegamos para quedarnos, no entedemos a vida social e municipal sen a nosa presenza", apuntó Maite Villar.

El colectivo feminista de ACE exige el derecho a la participación de las mujeres en las instituciones, así como promover la entrada de mujeres nuevas "que non vexan coartadas as súas ganasde participar na vida política do noso concello por motivos laborais ou familiares". ACE destaca que el 60% de presencia femenina en los diez primeros puestos de la candidatura . "Isto debe ser una carreira de fondo, as mulleres debemos involucranos cada vez máis, empoderándonos en todos os eidos sociais, máis especialmente nas institucións: nos queremos dedicir e gobernar".