"La situación del paseo de Seara pasará factura"

Ayer mismo pegaba sus carteles como candidato a la Alcaldía de Moaña, subido a una escalera, en el barrio de Berducedo. Y es lo que mejor le define. A Javier Carro no se le caen los anillos por este tipo de trabajos . Está curtido en el duro oficio del sector mejillonero. Se define, ante todo, como un hombre trabajador, constante y entregado a Moaña. Se presenta por tercera vez a unas elecciones municipales y puede convertirse en la "llave" del futuro gobierno local. En las primeras elecciones de 2011 no obtuvo representación y en las de 2015 entró en la corporación representando a su Coalicicón Independiente por Moaña (XM) como único concejal.

-¿Se siente "llave" en un futuro gobierno de Moaña?

-Eso lo tendrán que decidir el 26 de mayo mis vecinos y vecinas y así poder reconocer mi labor en la oposicion ,una oposicion enérgica, leal y sinceramente creo que defendiendo siempre a todo mi pueblo, sin un color político determinado. Dependemos de Moaña sin ir más allá de las cinco parroquias que componen este pueblo y sin recibir órdenes de más arriba.

-¿Qué le han supuesto estos cuatro años en la corporación?

-Una ilusión muy grande , defender los intereses de este pueblo es lo más que se puede pedir a alguien, aunque es un trabajo muy duro y desleal con tu familia por las horas que le restas y, muchas veces, con sinsabores.

-¿Puede confirmar si ha recibido y de qué siglas ofertas para ir sus candidaturas?

-Sí, pero las siglas se quedan en privado. Lo que queremos desde el principio es ser independientes, las necesidades de nuestros vecinos están por encima de siglas e ideologías, bien sean de derechas o de izquierdas.

-Los tres grandes proyectos del programa.

-Están encaminados a la creacion de empleo con los proyectos de la Smart Place y Beque en donde se pueden crear entre 20 y 30 empleos directos y otros indirectos al traer turismo todo el año. Luego están los asuntos sociales que afectan más internamente a los vecinos que cada día ven recortados, por las distintas administraciones en la recuperacion de adultos y menores con capacidades y pongo como ejemplo, crear un centro de terapia ocupacional infanto -juvenil.

-Dicen que no para en esta campaña, que incluso pega usted todos los carteles por los barrios.

-Por supuesto que pego y me subo a la escalera para colocar los carteles, me considero un trabajador y colaborador para todo y el primero en arrimarme al carro cuando me creo suficiente para hacerlo. Va con mi carácter y si soy elegido para gobernar , no me quedaré en los despachos , seguramente algun día me verán poniendo flores con una maquina o soldando una barandilla.

-¿Vuelve a mantener en su programa la legalización de la marihuana ¿por qué la defiende?

-Por varios motivos, primero la terapéutica por sus cualidades de planta natural unido a la medicinal y sus beneficios. He sido en mi juventud fumador y no me arrepiento decirlo,¿ pero qué es mejor legalizarla o seguir fomentando la venta ilegal? ¡Cuantos impuestos estaríamos generando con su legalización! se recaudaría muchísimo para las arcas públicas y evitaríamos a muchísimas personas la persecución para autoconsumo . Yno olvidemos que muchas farmacéuticas ya la tienen en fármacos para pacientes.

-¿Por qué su distanciamiento del PP?

-Había que estar supeditado a órdenes de más arriba. Cuando se trabaja por un pueblo,los vecinos merecen ser respetados sin órdenes superiores, exactamente igual que cuando militaba en el BNG ( perdón en la ANPG) en mis años de juventud,a finales de los 70 y principios de los 8,0 y como digo muchas veces , el BNG sigue anclado en el pasado y está bien ser nacionalista; nosotros somos más que nadie ya que solo nos interesa Moaña , la llevamos en nuestro corazón, Galicia en nuestra cabeza y España en todo nuestro cuerpo.

-Su puesta en marcha, de forma altruista, del programa de terapia en el agua para personas con problemas de movilidad, "CapacitaH2Os" le ha valido reconocimientos. Sigue muy volcado en ello y de hecho, en el programa proponen una piscina para discapacitados y un parque acuático adaptado en A Xunqueira. ¿puede llegar a ser una realidad?

-Sí , y mi compromiso es llevarla a cabo sí o sí y siempre pensando en todos por un igual,ya que es una piscina para capacidades diferentes y familiar con zonas ajardinadas y de arena y dará lugar a traer turismo de los turismo de los pueblos y ciudades cercanas y seguir fomentando el empleo.