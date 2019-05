"Investigar non é só sentarse nun despacho, hai que falar coa xente"

Como cada ano por estas datas, Cangas celebra hoxe o día grande da cultura galega cun recoñecemento ao traballo propio, unha homenaxe que se personifica nas figuras do historiador local Anxo Coya e no pintor e escultor Lito Portela, así como na Asociación Cultural O Gato, polo seu labor colectivo nos últimos 20 anos. Foron escollidos por un xurado integrado por técnicos municipais e persoas galardoadas en anteriores edicións, e presidido pola concelleira Mercedes Giráldez. A Festa da Cultura comezará ás oito da tarde no Auditorio e estará presentada polo actor Manuel Chapela.

Os seus traballos de investigación sobre a autoría do emblemático cruceiro do Hío, nos que conclúe que o seu artífice foi o mestre canteiro Ignacio Cerviño, déronlle sona nos últimos anos e despertou a curiosidade mesmo de colectivos de fóra do Morrazo, que o chaman para divulgalos, ainda que a súa paixón pola recuperación da memoria colectiva vén de máis atrás. "Sempre me gustou entrevistar á xente maior, recoller as cousas de antes e poñer en valor oficios tradicionais", sinala Anxo Coya (O Hío, 1974), que se mostra "moi satisfeito e agradecido" polo premio que lle conceden.

"Non contaba con este galardón porque hai moita xente preparada e con méritos para recibilo", sinala o autor dunha morea de traballos que publica periódicamente o FARO, mais tamén incide en que a súa labor vai máis alá da consulta de documentos históricos e adoita percorrer os lugares que transitou o personaxe e preguntar in situ a quen pode saber algo del. "Non só é sentarse nun despacho. Para saber máis de Ignacio Cerviño paseei por Cotobade, a súa terra natal e falei coa xente. Logo hai que contrastar e darlle credibilidade", insiste.

Esa dinámica é a que lle leva a concluír que o autor do cruceiro do Hío é Ignacio Cerviño, e non José Cerviño, como manteñen outros autores. Anxo Coya atopou documentos que acreditan que Ignacio Cerviño estaba no Hío arredor de 1872, cando se levantou o cruceiro, e mesmo que alí bautizou ese ano a unha filla súa, entre outros datos que corroboran a súa tese, que está aberta a novidades documentadas. Considera "unha honra" que un bisneto de José Cerviño o felicite, a pesar de que non lle atribúa o cruceiro ao seu bisavó.